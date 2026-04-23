Cambios en gabinete de Sheinbaum apuntan a estrategia electoral rumbo a 2027

En entrevista con Carlos Loret de Mola el analista Rafael Pérez Gay dijo que los reacomodos en el gabinete Sheinbaum son de cara a las elecciones de 2027 que serán arbitrarias por un INE que es nuevo y de Morena. La salida de Luisa María Alcalde era necesaria porque se necesitaba una persona con mayor capacidad de negociación, experiencia, y mejores formas de atraer dinero para las campañas.

“Y bueno, Ariadna, la señora es pues una persona con experiencia lo primero que hará es ir a San Luis Potosí a negociar con el PT y con el Verde a ver qué puede arreglar”.

¿Qué implicaciones políticas tienen estos reacomodos?

Pérez Gay señaló que Luisa María Alcalde es joven con poca experiencia y después de haber tenido la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación su trabajo fue “bastante tibio… deja mucho que desear” y no la ve en la boleta para los comicios de 2027.

“El segundo es que van a meterle toda la carne al asador para quedarse con todo, porque esa es la idea de Morena. Si lo leemos dentro de los hechos que tienen que ver con el INE, con lo que yo llamo la destrucción del INE, lo leemos con lo que ha pasado con el Poder Judicial”.

Sobre Citlalli Hernández quien muchos comentan que Sheinbaum la quiere como persona de confianza “bajo su mando” para tener más fuerza y deshacerse de la idea de que desde Palenque hay todavía relaciones muy cercanas mencionó que la extitular de la Secretaría de Mujeres estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta atragantada con los agentes de la CIA en México; dice que el Ejército participó en el operativo, pero no que no sabía; culpa al gobierno de Chihuahua, se queja de que la gobernadora no le tomó la llamada y dice que el… pic.twitter.com/SZZnMaGAs4 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 23, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información