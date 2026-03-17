“No somos subordinados”: el ultimátum del Partido Verde a Morena

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, dejó claro que su partido no aceptará condiciones de subordinación dentro de la alianza de la Cuarta Transformación de cara a los procesos electorales de 2027.

No hay cheques en blanco. Sobre el llamado Plan B de la reforma electoral, creo que primero debemos revisarlo, analizarlo y discutirlo con responsabilidad.



Mi compromiso es con la democracia, por eso cada propuesta debe estudiarse a fondo antes de tomar una decisión. En el… https://t.co/k8R8oy9Z92 — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) March 15, 2026

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¿Qué postura tiene el PVEM dentro de la alianza?

En entrevista para el programa “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, el legislador subrayó que, aunque se mantienen como aliados estratégicos, el respeto a su fuerza política y al capital electoral que representan es una condición innegociable, y que los sectores radicales de Morena suelen subestimar el peso real del Partido Verde en los triunfos compartidos.

El actual “Plan B” de reforma electoral se ha concentrado en la revocación de mandato y la austeridad salarial, puntualizó, y tras intensas negociaciones donde inicialmente no fueron consultados, el partido se siente más tranquilo al ver que la propuesta final no representa un retroceso democrático ni atenta contra la autonomía del sistema electoral, tras haber amenazado previamente con votar en contra si no se ajustaban los términos.

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¿Qué impacto tendría la revocación de mandato en 2027?

De cara al 2027, el senador analizó la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral bajo la figura de la revocación de mandato, lo cual la facultaría para realizar campaña abierta.

Luis Armando Melgar calificó esta posibilidad como un “activo electoral” determinante que podría compensar el desgaste de algunos gobernadores morenistas y ayudar a movilizar el voto en una elección que será particularmente compleja por la renovación simultánea de 17 gubernaturas y de la mitad del Poder Judicial.

El PVEM no es un subordinado, sino un par en la coalición, reiteró, si Morena intenta imponer candidatos o no reconoce su peso político, el Partido Verde tiene la capacidad y la disposición de competir de manera independiente en estados donde cuentan con un capital sólido, como San Luis Potosí y Colima.

Aunque la relación ha sido tensa, el éxito de la alianza dependerá de mantener un esquema de beneficio mutuo y no de sometimiento.

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