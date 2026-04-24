México rezagado en regulación de cannabis frente a EU, advierte experta

El Gobierno de Estados Unidos reclasificó a la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo para impulsar la investigación con fines terapéuticos.

¿Qué cambia con la regulación de cannabis en Estados Unidos?

En entrevista con Carlos Loret de Mola la experta en políticas de drogas y directora y cofundadora del Instituto RIA, Zara Snapp, informó que es un tema de cannabis medicinal para que los productores que ya están aprobados por la FDA tengan más accesibilidad, es un cambio regulatorio, no significa que el uso adulto este permitido en todo el país y mencionó que en México falta una ley integral y han pedido al Senado de la República que reactive el debate para que aprueben una regulación del cannabis general.

TE PUEDE INTERESAR: Mientras en México sigue la reventa, Canadá prohíbe vender boletos a sobreprecio en Ontario

Snapp señaló que decidieron cambiar la clasificación de cannabis de la lista 1 a la lista 3, que podría ser visto como un importante cambio para beneficiar a grandes empresas que ya están operando y que tienen productos aprobados por la FDA.

¿Por qué México está rezagado en cannabis?

La experta en políticas de drogas dio a conocer que en comparación con México en Estados Unidos en 21 estados es legal el consumo de cannabis para uso adulto, pueden cultivar en casa o comprar en algún dispensario, “van mucho más avanzados, también en el cannabis medicinal”.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



.@Claudiashein se ríe de las declaraciones del Embajador de Estados Unidos. El Gobieno y sus propagandistas haciendo como que no es sobrino del secretario de Marina de @lopezobrador_



Escucha https://t.co/VLC50JNExs @CarlosLoret



¡Ya… pic.twitter.com/QrSUZun5mZ — W Radio México (@WRADIOMexico) April 24, 2026

Snapp mencionó que desde 2019 en México según información de COFEPRIS más de 56 mil personas han solicitado una autorización sanitaria en México, pero la mayoría no lo han logrado porque son procesos burocráticos que requieres de asistencia jurídica.

“La regulación de cannabis, fue una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él lo habló mucho, Olga Sánchez Cordero, trabajamos mucho con ella en su iniciativa, en los dictámenes que vinieron después, acompañamos a Jesús Rodríguez en este proceso, entonces yo creo que sin duda teníamos expectativas, tenía esperanzas”. — Zara Snapp, experta en políticas de drogas

¿Qué riesgos implica la falta de regulación?

La experta en políticas de drogas puntualizó que esperan presionar ya que vienen las elecciones de 2027 con evidencias para ponerlas en la mesa porque podría ser algo benéfico para todos, principalmente para comunidades cultivadoras porque la ilegalidad expone a las personas a abusos y mercados ilegales.

“Necesitamos avanzar y lo vamos a ver ahorita en el Mundial también en junio, cuando va a venir un montón de gente que van a pensar que es legal en México, van a consumir y la policía pues los van a extorsionar, entonces eso se abre mucho a problemáticas que son completamente innecesarias, que son problemáticas que la prohibición genera y que no es necesario porque podemos regular legalmente”. — Zara Snapp, experta en políticas de drogas

Síguenos en Google News y encuentra más información