Rosario Robles en el PRI: asegura que no busca un cargo, sino cuidar el voto

Rosario Robles Berlanga quien reapareció en la sede nacional del PRI aclaró que no busca afiliarse al partido tricolor, pero anunció que se sumará al activismo priista para cuidar y defender el voto opositor en los próximos comicios, a través de la plataforma “Somos los defensores de México”.

Entrevistada luego de la presentación de dicha jornada de proselitismo y vinculación política que hizo el líder nacional priista, Alejandro Moreno, quien fuera lideresa del extinto PRD aseguró que no busca algún cargo de elección popular simplemente pretende defender la legalidad de la votación, sin que haya inducción, presión o fraudes electorales.

Agradezco al @PRI_Nacional y a su pdte @alitomorenoc por la apertura para apoyar la creación de una red ciudadana de defensa del voto. No se necesita militar en ningún partido para defender a #México. Es momento de unidad de todas y todos los que amamos a nuestro país pic.twitter.com/ZeQEhAwi0h — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) March 18, 2026

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¿Qué busca Rosario Robles con su participación?

“No, no estamos pensando en eso, yo no estoy aquí para tener un cargo, yo ya he sido diputada, presidenta de un partido, secretaria de Estado, me ha tocado estar en los lugares más remotos de este país y hasta en las alcantarillas en las que en algún momento me lanzaron, pero aquí estamos con la frente en alto, con la misma convicción de que hay que defender a la Patria y a México”. —

Rosario Robles explicó que como activista del PRI buscará incidir en la integración de las urnas y conteo de los votos para vigilar que no haya fraudes electorales, intervención del crimen organizado, ni tampoco de los servidores públicos en los procesos comiciales.

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¿Cómo vigilarán el proceso electoral?

“Para que los votos de la oposición estén cuidados, nosotros vamos a ir a los estados, vamos a estar en los municipios vamos a hacer un recorrido con el objetivo de ir conformado esta red que tienen que ser de miles de decenas de miles de hombres y mujeres comprometidos con México. que no haya ninguna intromisión en el proceso electoral, que no haya ningún esquema fraudulento como los que ya hemos visto, acordeones, el uso de recursos públicos, el uso de los servidores de la nación que estén amedrentando”. —

Rosario Robles dijo que hoy por hoy el miedo tiene que cambiar de bando, y no es la ciudadanía la que deba estar atemorizada por los criminales que buscan decidir sobre los gobiernos y hasta las políticas públicas.

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