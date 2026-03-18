Rosario Robles reaparece en el PRI... Alejandro Moreno le da la bienvenida

Este miércoles reapareció en la escena política la ex lideresa nacional del extinto PRD y exsecretaria de Estado en el sexenio anterior, Rosario Robles Berlanga y lo hizo en la sede nacional del PRI.

Junto con simpatizantes y militantes del PRI, Rosario Robles, ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles llegó al salón Plutarco Elías Calles, con cara de regañada, con el rostro como a disgusto.

Mi reconocimiento a @Rosario_Robles_, una gran mexicana que se suma como Coordinadora Nacional de la Red Ciudadana para la Defensa de México, junto a un equipo comprometido y valiente.



Rosario es una mujer de trayectoria firme, de convicciones claras y de profundo amor por la… pic.twitter.com/NphNiNT97W — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 18, 2026

¿Cómo fue la reaparición de Rosario Robles en el PRI?

La exjefa de gobierno se sumó al partido tricolor cuyo líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció la “apertura total a la sociedad” del PRI a candidaturas ciudadanas para loso próximos comicios y por ello convocó a diversos cuadros priistas y no priistas a participar en esta caravana, dijo, todos los que deseen “defender a México” son bienvenidos.

“Lo que hace falta es que defienden a México y qué mejor que mujeres echadas para adelante, aguerridas, valientes, que no se doblan y que no le tienen miedo al poder y que siempre tendrán el respaldo y el apoyo ciudadano. Rosario Robles e una mujer valiente, es una mujer honesta, integra y una mujer que estará aquí para luchar juntos y defender a México, porque este no es un tema de militancias, es un tema de convicciones y de amor por México”. —

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¿Qué estrategia plantea el PRI rumbo a elecciones?

Señaló que todo un ejército de “defensores ciudadanos” recorrerán, a partir de ahora, calles y casas para convencer a la población de que es necesario enfrentar el autoritarismo y la regresión política más grave de historia, vigilar el voto, participar en los conteos, en las urnas etc.

Cuestionado también si mantiene el lado a crear un gran frente opositor a Morena que incluya al PT y al Partido Verde, Alejandro Moreno, dijo que ya ha demostrado que si van juntos todos los partidos pueden derrotar fácilmente a Morena en las próximas elecciones, pero si no se logra esa coalición, pues el PRI irá solo a los comicios, y que le sobran perfiles y cuadros profesionales dentro del partido para regresar al poder.

“Hay que preguntarles porque hacerle el servicio al gobierno, porque lo que lo único que hacen es dividir. Entonces el PRI está concentrado en que la gente sepa que el instrumento sólido es la coalición y que la gente sepa quienes no quieren la coalición cuando haya un resultado. Y el PRI está listo para competir solo, tenemos de sobra talento y talante para ganar las elecciones”. —

Hoy presentamos a los 50 defensores de México en 17 estados. Mujeres y hombres que van a recorrer cada rincón, dar la cara y asumir la responsabilidad de encabezar la defensa de sus comunidades desde el PRI.



Esta es una estructura abierta a la ciudadanía. Somos 6,432 defensores… pic.twitter.com/17g4VdH5XQ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 18, 2026

¿Habrá sanciones por actos anticipados de campaña?

El líder nacional del PRI aseguró que el activismo político que desplegará con los “defensores de México” de cara a los comicios del año que entra, el tricolor no viola la ley electoral, pues no serían actos anticipados de campaña, tal como lo hará a partir de junio el partido guinda.

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