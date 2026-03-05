“Es salvar a México”: Alito Moreno advierte a PAN y MC sobre el riesgo de no ir en coalición
El presidente del PRI afirmó que rechazar una alianza opositora permitiría que Morena mantenga el poder absoluto en México y llamó a partidos políticos a construir un bloque para competir en elecciones.
#Entrevista con Alejandro Moreno, Alito
En entrevista con Carlos Loret de Mola el presidente del PRI, Alejando Moreno, dijo que el negar alianza opositora para derrotar a Morena es “cerrar los ojos ante la realidad que vive el país” cuando se enfrenta a retrocesos democráticos y la visión de únicamente beneficiar al poder, por esa razón se necesita una oposición unida capaz de generar un equilibrio en México.
¿Por qué plantea una alianza entre partidos de oposición?
“No va a haber paz, tranquilidad, armonía en México, Carlos, mientras Morena sigue en el poder. Están destruyendo el poder y está claro lo que quieren, control absoluto… las alianzas han sido efectivas en resultados… la historia demuestra que los cambios democráticos solo se logran cuando las fuerzas políticas se unen”.— Alejandro Moreno, presidente del PRI
Se dirigió hacía el PAN y Movimiento Ciudadano y comentó que se deben anteponer a intereses personales o partidistas y aseguró que no es salvar al PRI es “salvar a México”; las alianzas no son una debilidad sino una herramienta para defender la democracia cuando está en riesgo y a los ciudadanos, la unidad se convierte en obligación moral, señaló.
¿Qué dijo sobre quienes rechacen una coalición electoral?
“No se puede cerrar los ojos ante lo que ocurre y si no hay coalición, yo me voy a encargar de que sepa el pueblo de México que Morena se concentró en el poder absoluto porque le permitimos no hacer un gran bloque, que ganaran elecciones… lo que voy a hacer es dejar claro quiénes no quisieron ir en coalición, porque esto no es de ideologías, esto no es de colores, esto no es de partidos, es salvar a México”.— Alejandro Moreno, presidente del PRI
El presidente del PRI aseguró que México necesita una oposición firme y con una alianza tendrían la oportunidad de gobernar en diez entidades federativas porque si existiera una coalición entre PAN, PRI y MC ganarían Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y quizá Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Baja California Sur, “no solo podríamos competer sino ganar… y es lo que garantiza que Morena no gane”, concluyó.