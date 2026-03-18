Registro ECOEMS 2026: Esta es la modalidad que debes elegir para el examen de la prepa UNAM

Para asegurar tu lugar, debes contar con un promedio mínimo de 7.0 en secundaria y presentar la evaluación correspondiente, ya que esta es la modalidad que debes escoger para hacer el examen a la UNAM al realizar el Registro ECOEMS 2026.

Al momento de realizar el trámite de ingreso a “Mi Derecho, Mi lugar”, los aspirantes deben poner especial atención en la selección de su participación, ya que esto determina el tipo de evaluación que presentarán. Para quienes tienen como meta ingresar a un plantel de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades, el sistema requiere que se marque una opción específica para que el examen sea aplicado y calificado directamente por la institución universitaria. A continuación, te compartimos lo que debes de saber del registro ECOEMS 2026 y cuál es la modalidad que debes escoger para hacer el examen a la UNAM.

¿Cómo me registro en “Mi Derecho, Mi Lugar”?

Sigue los siguientes pasos para hacer el registro a “Mi Derecho, Mi lugar”:

Inicia sesión con Llave CDMX en https://www.miderechomilugar.gob.mx/

Revisa que tu CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico sean correctos.

Sube tu certificado si eres egresado de secundaria

Contesta la encuesta sobre tu entorno socioeconómico y contexto general.

Elige modalidad y opciones colocando primero la que más te interese.

Indica si requieres algún apoyo especial o padeces alguna discapacidad.

Descarga tu comprobante de registro.

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Esta es la modalidad que debes escoger para hacer el examen a la UNAM

Existen tres modalidades en el registro ECOEMS 2026:

Acceso Directo: Para quienes optan por escuelas que no requieren examen de admisión. Solo Examen: Para quienes aspiran a entrar a la UNAM o al IPN. Mixta: Si aplicas para la UNAM o IPN y no logras el puntaje, el sistema te asigna automáticamente a una de las escuelas de Acceso Directo para que no te quedes sin estudiar.

¿Cómo puedo ingresar al bachillerato de la UNAM en 2026?

Para obtener un lugar en alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), debes cumplir con dos requisitos:

Presentar examen de admisión y obtener el puntaje necesario.

Promedio Mínimo de 7.0, en caso de que tu promedio de secundaria sea menor, no serás asignado a la UNAM aunque saques aciertos en el examen.

¿Qué escuelas no piden examen de admisión?

Estas son las escuelas que sin examen en la Convocatoria ECOEMS 2026:

Colegio de Bachilleres y CONALEP.

IEMS de la CDMX y planteles de la DGB.

DGETI y DGETAyCM.

SECTI del Estado de México y la UAEMéx, específicamente el plantel Texcoco.

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