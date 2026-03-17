Registro Mi Derecho, Mi Lugar 2026 con Llave MX: Inicia inscripción de aspirantes a ECOEMS

Para completar el trámite, primero activa tu cuenta digital, llena el formulario y selecciona tus opciones educativas estratégicamente antes de que el sistema genere tu comprobante; una vez listo, habrás finalizado el Registro Mi Derecho, Mi Lugar 2026 con Llave MX para quedar formalmente en la inscripción de aspirantes a ECOEMS.

El proceso de ingreso a la educación media superior ha comenzado su fase de inscripción para quienes buscan un espacio en los planteles de la Zona Metropolitana del Valle de México. Para este ciclo, es indispensable contar con una cuenta digital activa que permita validar la identidad del estudiante y cargar la documentación que pide el sistema. Si vas a participar en el concurso de asignación, te decimos cómo es el Registro a “Mi Derecho, Mi Lugar 2026” con Llave MX para que puedas realizar la inscripción de aspirantes a ECOEMS.

¿Cuál es la fecha de registro para el ECOEMS 2026?

El registro de aspirantes para el ciclo escolar 2026-2027 se llevará a cabo a partir del martes 17 de marzo y hasta el martes 14 de abril de 2026.

¿Cómo es el registro a Mi derecho, Mi lugar con Llave MX?

Aquí te decimos cómo realizar el registro a Mi derecho, Mi Lugar con Llave MX:

Antes de cualquier otra cosa, regístrate en llave.gob.mx. Es obligatorio; sin ella, el sistema no te dejará avanzar al formulario de inscripción. Con tu Llave MX lista, entra a miderechomilugar.gob.mx Descarga materiales y revisa con calma el instructivo y los catálogos de escuelas. No elijas a ciegas; checa las ubicaciones y planes de estudio. Confirma que tus datos sean correctos y responde la encuesta socioeducativa. Registra tus escuelas en orden de preferencia (puedes poner hasta 20 opciones). Sé estratégico: pon en primer lugar la que realmente quieres. Si tus opciones incluyen escuelas de la UNAM o IPN, mantente alerta. Deberás asistir a la toma de fotografía y firma del 18 al 22 de mayo.

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Para este proceso, ten listos tu CURP, un correo electrónico vigente y tu certificado de secundaria (o la constancia de estudios si vas en tercer año).

Esta convocatoria aplica únicamente para planteles públicos en la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de México (como Ecatepec, Naucalpan, Neza y Tlalnepantla).

¿Cómo puedo ver mi resultado de mi derecho mi lugar?

Los resultados de la asignación se publicarán el martes 18 de agosto de 2026.

Podrás consultarlos en la Gaceta Electrónica del portal oficial. Te recomendamos tener a la mano tu número de folio y CURP ese día, ya que el sistema suele saturarse en las primeras horas.

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