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  • 18 MAR 2026, Actualizado 16:06

Paro Nacional CNTE paraliza CDMX: Ruta de la megamarcha y alternativas viales HOY 18 de marzo

Checa la ruta de la megamarcha de la CNTE que paraliza la CDMX hoy 18 de marzo y evita el caos con estas alternativas viales

El contingente iniciará su avance en el Ángel de la Independencia, recorriendo Reforma y Avenida Juárez para cruzar Eje Central y entrar al Zócalo por la calle 5 de Mayo.

El contingente iniciará su avance en el Ángel de la Independencia, recorriendo Reforma y Avenida Juárez para cruzar Eje Central y entrar al Zócalo por la calle 5 de Mayo.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

La movilidad en la capital se verá seriamente afectada este miércoles debido a una movilización masiva de docentes que partirá desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo. El contingente, integrado por docentes de la Sección 22 de Oaxaca, tiene previsto iniciar su avance a las 9:00 de la mañana, lo que provocará el cierre total de Paseo de la Reforma y del primer cuadro de la ciudad. Para evitar el caos, te compartimos los detalles de esta megamarcha de la CNTE que paraliza la CDMX, 6 alternativas viales y la ruta del paro nacional de hoy 18 de marzo.

Ruta de la Megamarcha de la CNTE 18 de marzo

La ruta de la megamarcha de la CNTE este 18 de marzo es:

  • Punto de partida: Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma).
  • Ruta principal: Avanzarán por todo Paseo de la Reforma (tramo de la Diana hacia el Centro), incorporándose a Avenida Juárez.
  • Cruce: Atravesarán el Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Entrada al Zócalo: Utilizarán la calle 5 de Mayo para arribar finalmente a la Plancha del Zócalo.

Las autoridades de la SSC y el OVIAL advierten que podrían realizarse paradas momentáneas frente a las embajadas de Venezuela y Cuba, además de que se prevé la instalación de un plantón frente a Palacio Nacional.

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Toma en cuenta que la zona de mayor conflicto vial se concentrará en las inmediaciones del primer cuadro, especialmente sobre las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda; checa la ruta de la Megamarcha de la CNTE que paraliza la CDMX.

Alternativas viales por la Megamarcha de la CNTE

Con un aforo estimado de 3,000 personas y el estacionamiento de autobuses en calles aledañas, el primer cuadro será un nudo vial, ya que las calles más afectadas serán 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda. Estas son algunas alternativas viales por la Megamarcha de la CNTE:

  1. Circuito Interior.
  2. Avenida Chapultepec
  3. Eje 1 Norte.
  4. Eje 1 Oriente.
  5. Fray Servando Teresa de Mier
  6. José María Izazaga.

Si te diriges al Centro en transporte público, recuerda que algunas estaciones del Metrobús y entradas del Metro Zócalo/Tenochtitlan podrían presentar cierres intermitentes.

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Para evitar los bloqueos en el centro y Paseo de la Reforma, puedes utilizar vialidades como Circuito Interior, Avenida Chapultepec o el Eje 1 Norte y Oriente para rodear la zona afectada por la Megamarcha CNTE paraliza CDMX; de igual forma, considera José María Izazaga y Fray Servando como las 6 alternativas viales por el paro nacional del 18 de marzo.

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