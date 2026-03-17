CNTE exige mesa con Claudia Sheinbaum: Mañana inicia paro nacional de 72 horas

Marchas y movilizaciones se esperan en la CDMX con motivo del Día del Trabajo y en demanda de mejoras de los diversos sectores de la sociedad económicamente activa.

En entrevista con Gabriela Warkentin Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca indicó que mañana arribarán a partir de la 9:00 AM a la Ciudad de México por el paro nacional de 72 que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) debido a la falta de dialogo, con la finalidad de exigir la reinstalación de una mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum y que cumplan con sus demandas.

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¿Qué actividades contempla el paro CNTE?

Pérez Martínez informó que iniciarán con una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino donde instalarán un plantón, se llevará a cabo un mitin y por la tarde la Asamblea Nacional Representativa donde definirán que actividades realizarán el jueves 19 y viernes 20. Además, harán “visitas de cortesía” a diferentes embajadas; Las actividades estarán presentes en diferentes estados de la República, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

La secretaria general de la sección 22 de Oaxaca mencionó que la CNTE exige la eliminación total de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la mal llamada reforma educativa Peña-AMLO, aumento salarial del 100% directo al sueldo base, una jubilación digna, entre otros puntos, planteamientos que ya se han hecho directamente con la Presidenta.

Puntos clave del #ParoNacional de la #CNTE



· Exigen la eliminación total de la Ley del #ISSSTE y de la #ReformaEducativa "Peña-AMLO".

· Demandan un aumento del 100% directo al sueldo base.

· Buscan una jubilación digna para todos los trabajadores del Estado, no solo para el… pic.twitter.com/KdpsMLlQu4 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 17, 2026

“El mensaje tendría que ser dirigido al gobierno, que pueda reinstalar en este caso el diálogo y la solución que hemos estado pidiendo ya desde por lo menos 20 años de que este este gobierno, que nosotros hemos denominado de continuidad neoliberal, y que ellos se denominan de la cuarta transformación, y más bien es la responsabilidad que recae en ellos, desafortunadamente no tendríamos necesidad de llegar incluso y viajar tantas horas desde nuestros estados”. — Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca Ampliar

Pérez Martínez aseguró que no tienen opción, entienden a la población afectada por sus manifestaciones, pero las circunstancias los obligan y puntualizó que sus demandas deberían ser apoyadas desde diferentes sectores.

¡¡Préndanle!! 📻 @WRADIOMexico



- #Cuba amanece en la mirada del mundo.

- Rey de España reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista: @carmenmoranb.

- Las irregularidades en el resguardo de la cabaña de #ElMencho: @SophiaHuett.

- La #CNTE anunció megamarcha en #CDMX.

-… pic.twitter.com/EAhtrwoHca — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 17, 2026

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