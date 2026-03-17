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  • 17 MAR 2026, Actualizado 23:41

Megamarcha CNTE 18 de marzo: ¿A qué hora inician y qué zonas de la CDMX colapsarán?

La movilización se perfila como una de las más grandes del mes y podría provocar afectaciones importantes en la movilidad

Megamarcha CNTE en CDMX

Megamarcha CNTE en CDMX

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una megamarcha este martes 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, como parte de un paro nacional de 72 horas que incluirá bloqueos, protestas y plantones.

La movilización se perfila como una de las más grandes del mes y podría provocar afectaciones importantes en la movilidad, especialmente en el Centro y principales avenidas de la capital.

¿A qué hora inicia la marcha de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria de la CNTE, las actividades comenzarán:

  • A las 9:00 de la mañana con una conferencia de prensa
  • Posteriormente arrancará la marcha principal

Se espera que las afectaciones viales comiencen desde temprano y se extiendan durante varias horas del día.

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Ruta de la megamarcha CNTE en CDMX

La movilización del CNTE partirá desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, en pleno Centro Histórico.

Las vialidades que podrían verse afectadas son:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Calle 5 de Mayo

Además, se prevé que el contingente instale un plantón en el Zócalo, lo que podría extender las afectaciones más allá del día de la marcha.

CNTE megamarcha 18 de marzo

¿Por qué habrá marchas y bloqueos?

La CNTE convocó a esta movilización como parte de un paro nacional de 72 horas (del 18 al 20 de marzo). Entre sus principales demandas están:

  • Eliminación de la reforma educativa
  • Cambios en la Ley del ISSSTE
  • Instalación de mesas de diálogo con el gobierno federal

Además de la marcha, se contemplan bloqueos y protestas en distintos puntos del país. Aunque la marcha principal será el 18 de marzo, las movilizaciones podrían extenderse hasta el 20 de marzo, ya que el paro incluye plantones, posibles bloqueos adicionales y protestas en dependencias federales.

Esto significa que las afectaciones viales y en transporte podrían continuar varios días.

¿Qué transporte podría verse afectado?

Debido a la ruta de la marcha, se esperan afectaciones en Metrobús por Paseo de la Reforma, Centro Histórico y alrededores. Incluso, algunas estaciones de metro podrían cerrar temporalmente dependiendo del avance de la movilización.

Autoridades y especialistas recomiendan:

  • salir con anticipación
  • evitar la zona centro si no es necesario
  • usar rutas alternas
  • mantenerse informado en tiempo real

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