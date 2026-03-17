Senador Enrique Vargas: ‘Plan B electoral’ busca concentrar poder ante caída en encuestas

En el espacio de Así las Cosas, el senador del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas del Villar, adelantó que la oposición mantendrá una postura de rechazo total frente al llamado ‘Plan B’, la nueva propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta iniciativa fue recibida por la tarde en el Senado.

“La oposición ya dice que no va con nada del plan B electoral, si ya rechazó el plan A, va a rechazar completito el plan B”, sentenció el legislador, subrayando que la postura del PAN es de resistencia total.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el legislador cuestionó que en los planteamientos de esta iniciativa, se le permita a la presidenta Sheinbaum intervenir en procesos políticos específicos, lo cual dijo, representa un claro abuso de funciones.

“A mí me llamó mucho la atención que ellos se quejaban de que habían campañas adelantadas. Y bueno, pues esto que la presidenta pueda hacer campaña para la revocación del mandato, pues ya no hay más que decir. Realmente lo que quieren hacer es una concentración de más y más y más poder y más recursos”, puntualizó.

¿Qué pasará en las elecciones de 2027 según el senador?

Vargas del Villar pronosticó un escenario difícil para el partido en el poder en los próximos comicios federales. Afirmó que el cansancio de la gente por temas de corrupción provocará una caída importante en la votación.

“Lo que yo sí te digo es que la gente ya está cansada de todos estos movimientos de corrupción que ha tenido Morena y no van a salir a votar por ellos. Eso es un hecho. En el 2027 van a caer 15, 18 puntos y al tiempo de estos números que estoy dando, entre 15 y 18 puntos van a caer”, dijo el senador.

Vargas aseguró que el oficialismo sabe que su popularidad está bajando y por eso intentan presionar a las instituciones.

El senador panista también sostuvo que el hecho de dejar fechas abiertas para ciertos procesos, responde a la inseguridad del gobierno frente a los datos actuales de aprobación.

“Ellos lo que quieren hacer es abusar de todo, eso es un hecho. Por eso lo deja abierto a 27 o 28, porque se va a medir y sabe perfecto que no está bien en las encuestas. Por eso lo hace abierto a 27 o 28. ¿Por qué quiere recortarle a los órganos electorales? Pues para traerlos más presionados”, explicó el legislador sobre los tiempos de la reforma.