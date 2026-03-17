Hoy No Circula 18 de marzo 2026: ¿Qué placas y engomados descansan este miércoles?

Si ya estás planeando tu ruta para hoy, no dejes que las prisas te hagan olvidar el reglamento ambiental. Este 18 de marzo, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recuerda que en esta época del año, la radiación solar y la falta de vientos fuertes pueden concentrar los contaminantes. Respetar estas medidas no solo te evita una multa costosa, sino que ayuda a mantener la calidad del aire en nuestra ciudad. ¡Toma nota y evita que tu auto termine en el corralón!

¿Qué autos NO circulan este miércoles 18 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Multa de 35,000 pesos: Automovilistas que superen los 30 km/h en estas zonas serán sancionados

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de las restricciones y pueden transitar sin preocupaciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Multa de hasta 3,000 pesos en CDMX: autoridades confirman el documento que debes llevar al manejar desde marzo

No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu auto del depósito vehicular.