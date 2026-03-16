Hoy No Circula 17 de marzo: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?

Si tienes planes para moverte por la ciudad o el Estado de México, es vital que revises el calendario ambiental. Este 17 de marzo, el programa Hoy No Circula opera de manera regular en toda la Zona Metropolitana.

No dejes que las prisas te sorprendan. Aquí te detallamos qué vehículos deben quedarse en casa hoy para evitar que tu jornada termine con una visita al depósito vehicular.

¿Qué autos NO circulan este martes?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular el 17 de marzo de 2026?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin preocupaciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el corralón.