Granizadas Edomex: Sorprenden en Cuautitlán y cubren calles de blanco
En Cuautitlan se registró una fuertes granizada con caída de hielo durante 30 minutos que dejó calles cubiertas y daños menores en comercios.
Se continúan registrando fuertes granizadas en municipios del Estado de México, en esta ocasión, en Lomas de Cuautitlán, en el pueblo de Tepojaco, fue de los lugares que más presentó este fenómeno meteorológico.
La caída de granizo, inicio alrededor de las cuatro de la tarde, con una duración de 30 minutos, las calles se pintaron de blanco, dibujando una extraordinaria postal.
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Algunos habitantes aprovecharon para jugar y elaborar muñecos de nieve o simplemente tomar fotografías de recuerdo.
¿Qué afectaciones dejaron las granizadas?
Algunos comercios ambulantes resultaron afectados, ya que el peso del hielo, desgarro algunas viejas lonas.
Protección Civil y Bomberos, trabajaron para retirar toneladas de granizo que se acumuló en techos y vialidades; no se reportaron incidentes mayores.