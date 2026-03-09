Autopista México-Pachuca: Granizada colapsa la carretera pasando la caseta de cobro Ecatepec

Una fuerte granizada sorprendió a automovilistas la tarde de este lunes 9 de marzo de 2026 en la autopista México-Pachuca, provocando complicaciones viales y reducción de carriles en dirección hacia Pachuca.

De acuerdo con reportes de usuarios y autoridades locales, la intensa caída de granizo se registró después de la caseta de cobro de Ecatepec, lo que generó afectaciones a la circulación desde la zona cercana a la Central de Abasto de Ecatepec.

Usuarios nos reportan fuerte granizada en la Autopista México Pachuca pasando la Caseta de cobro Ecatepec Dirección Pachuca afectada la circulación desde la Central de Abasto de Ecatepec. pic.twitter.com/eEm9f5YLoe — hermes (@vialhermes) March 10, 2026

En varios tramos de la autopista, el granizo cubrió completamente el pavimento, dejando la carretera de color blanco y provocando que muchos conductores redujeran la velocidad para evitar accidentes.

Granizada en Tecámac complica circulación

Las autoridades informaron que la granizada fue particularmente intensa a la altura de Tecámac, donde el hielo acumulado sobre la carpeta asfáltica generó condiciones resbalosas para los vehículos.

🚨 #ULTIMAHORA || La autopista México-Pachuca queda cubierta de blanco tras fuerte granizada a la altura de Tecámac, dirección AIFA.



Mucho cuidado si circulas por la zona, la visibilidad es baja y el pavimento peligroso. 🚜⚠️



📹 Redes Sociales #lluvia #granizo #AIFA #mexico… pic.twitter.com/R9DIrOTSlT — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) March 10, 2026

También se reportó caída de granizo en colonias cercanas como San Jerónimo, donde habitantes compartieron imágenes del fenómeno meteorológico que sorprendió a la zona metropolitana del Valle de México.

Ante la situación, autoridades de tránsito y protección civil pidieron a los automovilistas extremar precauciones, mantener distancia entre vehículos y conducir a baja velocidad.

Autoridades mantienen monitoreo en la zona para evaluar las condiciones de la carretera y prevenir incidentes mientras el fenómeno meteorológico disminuye.