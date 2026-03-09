;

  • 10 MAR 2026, Actualizado 01:57

Autopista México-Pachuca: Granizada colapsa la carretera pasando la caseta de cobro Ecatepec

Las autoridades informaron que la granizada fue particularmente intensa a la altura de Tecámac

Caos vial en México-Pachuca: granizada afecta circulación hacia Pachuca. X

Caos vial en México-Pachuca: granizada afecta circulación hacia Pachuca. X

Francisco Miranda

Una fuerte granizada sorprendió a automovilistas la tarde de este lunes 9 de marzo de 2026 en la autopista México-Pachuca, provocando complicaciones viales y reducción de carriles en dirección hacia Pachuca.

De acuerdo con reportes de usuarios y autoridades locales, la intensa caída de granizo se registró después de la caseta de cobro de Ecatepec, lo que generó afectaciones a la circulación desde la zona cercana a la Central de Abasto de Ecatepec.

En varios tramos de la autopista, el granizo cubrió completamente el pavimento, dejando la carretera de color blanco y provocando que muchos conductores redujeran la velocidad para evitar accidentes.

Granizada en Tecámac complica circulación

Las autoridades informaron que la granizada fue particularmente intensa a la altura de Tecámac, donde el hielo acumulado sobre la carpeta asfáltica generó condiciones resbalosas para los vehículos.

También se reportó caída de granizo en colonias cercanas como San Jerónimo, donde habitantes compartieron imágenes del fenómeno meteorológico que sorprendió a la zona metropolitana del Valle de México.

Ante la situación, autoridades de tránsito y protección civil pidieron a los automovilistas extremar precauciones, mantener distancia entre vehículos y conducir a baja velocidad.

Autoridades mantienen monitoreo en la zona para evaluar las condiciones de la carretera y prevenir incidentes mientras el fenómeno meteorológico disminuye.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad