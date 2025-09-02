Xi Jinping impulsa desde la OCS un nuevo orden mundial frente a Occidente.

Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada este lunes, Xi Jinping, presidente de China, retó a Estados Unidos al presentar su iniciativa de Gobernanza Global, con la que busca establecer un nuevo orden económico y de seguridad internacional, la cual se suma a otras tres que delinean su visión de un sistema mundial alternativo.

“Debemos abogar por un mundo multipolar, equitativo y ordenado, y por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y equitativo”, declaró Xi al iniciar su ponencia en la cumbre.

Putin y Modi respaldan a Xi

Más de 20 líderes asistieron al encuentro, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, quienes mostraron su apoyo al mandatario chino. Los tres fueron vistos riendo y hombro a hombro, en un gesto que evidenció la cercanía entre los países, especialmente entre China y Rusia.

Una visión contra Occidente

La propuesta de Xi plantea una oposición ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte y busca reestructurar el poder dentro de la ONU y otros organismos que, a su juicio, están dominados por Occidente.

En sintonía con Xi, Putin señaló que este nuevo sistema “reemplazaría los modelos eurocéntricos y euroatlánticos, consideraría los intereses del mayor número de países posible, sería verdaderamente equilibrado y no permitiría que algunos Estados intentaran garantizar su seguridad a expensas de otros”.

Un banco de desarrollo y sistema financiero alternativo

Entre otros proyectos, Xi Jinping presionó por la creación de un nuevo banco de desarrollo de la OCS, con el objetivo de que el bloque diseñe un sistema de pago alternativo que reduzca la dependencia del dólar estadounidense y eluda, a largo plazo, las tandas arancelarias impuestas por Trump.

