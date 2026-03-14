Israel afirma que la guerra contra Irán entra en “fase decisiva” tras dos semanas de la operación Furia Épica / Erik Marmor

La guerra entre Israel y Irán ha entrado en lo que el gobierno israelí describe como una “fase decisiva”, luego de dos semanas de operaciones militares intensas en distintos puntos del Medio Oriente.

De acuerdo con autoridades israelíes, la ofensiva conocida como “Furia Épica”, lanzada a finales de febrero, busca debilitar las capacidades militares estratégicas de Irán, especialmente su infraestructura vinculada al desarrollo de misiles y su aparato de mando militar.

El conflicto, que ha provocado una escalada de ataques y represalias, se perfila como uno de los episodios más tensos en la región en los últimos años.

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Dos semanas de ofensiva militar

La operación comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas israelíes iniciaron ataques dirigidos contra instalaciones militares iraníes. Desde entonces, los enfrentamientos han incluido bombardeos y operaciones aéreas en distintos puntos del territorio iraní.

Las autoridades israelíes sostienen que las acciones buscan reducir la capacidad ofensiva de Irán y limitar el alcance de su infraestructura militar estratégica.

Sin embargo, la respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. En las últimas semanas, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones militares estadounidenses en la región, ampliando el riesgo de una confrontación regional más amplia.

Escalada militar en Medio Oriente

La confrontación ha elevado la tensión en todo el Medio Oriente. Analistas advierten que el conflicto ya no se limita únicamente a ataques directos entre ambos países, sino que involucra un entramado de actores y posiciones estratégicas en la región.

Uno de los focos de preocupación internacional es el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo. Cualquier alteración en esa zona podría impactar de manera inmediata en los mercados energéticos globales.

Mientras tanto, los gobiernos de varios países siguen de cerca la evolución del conflicto ante el temor de que la confrontación derive en una guerra regional de mayor escala.

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Israel habla de una fase decisiva

Funcionarios israelíes han señalado que las operaciones militares podrían intensificarse en los próximos días. Según su postura, el objetivo es mantener la presión militar hasta lograr resultados estratégicos que reduzcan las capacidades ofensivas iraníes.

Desde la perspectiva del gobierno israelí, el conflicto ha entrado en un momento clave en el que las decisiones militares de las próximas semanas podrían definir el rumbo de la confrontación.

Por su parte, Irán ha reiterado que responderá a cualquier ataque contra su territorio, lo que mantiene el escenario de escalada abierto.

Un conflicto sin señales de negociación

Hasta ahora no existen señales claras de negociaciones diplomáticas para detener los enfrentamientos. Diversos gobiernos y organismos internacionales han llamado a la moderación ante el riesgo de que la crisis se expanda.

Mientras los ataques continúan y las declaraciones oficiales endurecen el tono entre ambas naciones, la guerra entre Israel y Irán se mantiene como uno de los principales focos de tensión geopolítica a nivel mundial.

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