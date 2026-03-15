Papa León XIV exige alto el fuego inmediato ante el conflicto en Medio Oriente

Un nuevo llamado para detener el conflicto con el Medio Oriente, hizo este domingo el Papa León XIV, al recordar que ha provocado miles de víctimas civiles y un profundo sufrimiento en toda la región.

A tres semanas del ataque que Estados Unidos e Israel hicieron contra Irán, durante el Ángelus, en la Ciudad del Vaticano, el Pontífice, pidió a los líderes involucrados en la confrontación que declaren un alto el fuego inmediato.

¿Cuál es la postura del Vaticano ante la violencia?

Desde la Plaza de San Pedro, insistió que la violencia no puede ser el camino para alcanzar justicia, estabilidad ni paz.

Así mismo a través de su cuenta de la red social “X” expresó nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, “¡cesen las hostilidades! ¡Que se reanuden caminos de diálogo! La violencia nunca podrá llevar a la justicia, la estabilidad y la paz que los pueblos esperan”.

Señaló que frente a las numerosas preguntas del corazón humano y “a las dramáticas situaciones de injusticia, violencia y sufrimiento que marcan nuestro tiempo, es necesario una fe despierta, atenta y profética, que abra los ojos ante las oscuridades del mundo y lleve allí la luz del Evangelio por medio de un compromiso de paz, de justicia y de solidaridad”.

¿Qué cambios se reportan en la residencia papal?

Por cierto que Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, confirmó que el Papa León XIV, ya se instaló oficialmente en el apartamento papal del Palacio Apostólico, poniendo fin a más de trece años en los que esta residencia histórica permaneció sin uso permanente.