México, EEUU y Canadá negocian acuerdo de franquicias ante revisión del T-MEC

La iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) busca aprovechar la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Mundial 2026 para impulsar inversión, empleo y expansión regional.

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) anunció el inicio de negociaciones para construir un acuerdo comercial trilateral entre el sector de franquicias de México, Estados Unidos y Canadá, que en conjunto suman cerca de 7 mil marcas.

¿Por qué buscan un acuerdo trilateral de franquicias?

El anuncio se realizó durante la convención anual de la International Franchise Association (IFA), donde representantes de los tres países iniciaron la alineación de esfuerzos para fortalecer la cooperación, la expansión internacional y la competitividad regional del sector.

La presidenta de la AMF, Betsy Eslava, destacó que este proyecto cobra relevancia ante la próxima revisión del T-MEC y la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sede conjunta a los tres países.

“El sector franquicias se posiciona como un vehículo estratégico para la generación de inversión, empleo formal y encadenamientos productivos regionales”, subrayó Eslava.

¿Cuál es el tamaño del sector franquicias en Norteamérica?

Actualmente, México cuenta con más de mil 500 marcas de franquicia activas, mientras que Estados Unidos supera las 4 mil 200 y Canadá registra alrededor de mil 200, consolidando a Norteamérica como la región más sólida del mundo en este modelo de negocio.

Las negociaciones continuarán en los próximos meses para construir una propuesta formal que permita fortalecer la expansión regional, reducir barreras operativas y profesionalizar el sector, con la expectativa de firmar el acuerdo en agosto de este año.

