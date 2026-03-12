Hoy No Circula viernes 13 de marzo 2026: ¿Qué placas y engomados descansan hoy?

Que la fecha no te sugestione: la única “mala suerte” que podrías tener hoy es recibir una multa por no revisar el calendario ambiental. Para este 13 de marzo, el programa Hoy No Circula opera de forma habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tienes planes para salir este viernes por la noche o planeas una escapada de fin de semana, verifica primero si tu vehículo tiene permiso para circular y evita que tu auto termine en el depósito vehicular.

¿Qué autos NO circulan este viernes 13 de marzo de 2026?

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

Contingencia ambiental CDMX: La propuesta para hacer Home Office y evitar el Doble Hoy No Circula

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Verificación Edomex 2026: Estos son los hologramas exentos de pagar el trámite durante marzo

Circular en un día prohibido puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,370 y $3,555 pesos (estimado 2026), sumando además el costo del arrastre de la grúa y los días de estancia en el corralón.