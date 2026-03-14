Cuba arde, manifestantes queman sede del PCC. Es comprensible su malestar, afirma Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel afirma que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad” tras las manifestaciones de los ciudadanos por el hartazgo de la crisis en la Isla.

Las protestas en Cuba escalaron durante la madrugada de este sábado, cuando debido a la escasez de comida y las recientes declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel, un grupo de hombres y mujeres armados con palos iniciaron el incendio de las oficinas del Partido Comunista de Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila, en protesta por los apagones, resultado de la crisis energética por la que atraviesa la isla, así como la falta de alimentos, por lo que cinco de ellos fueron detenidos.

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Disturbios en sede del Partido Comunista en Ciego de Ávila

De acuerdo con el periódico oficial Invasor,

“Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”.

Desde el viernes las protestas en Cuba no han cesado tras la afirmación del presidente de que miembros de su gobierno se encontrarían en pláticas con representantes del gobierno de los Estados Unidos, lo que hace pensar a sus connacionales en el fin de un régimen que pese a sus condiciones no les es de gran entusiasmo.

Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses.



Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 14, 2026

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Gobierno advierte sanciones por vandalismo y violencia

Por su parte, el presidente Díaz-Canel afirma que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad” y activó elementos de fuerza para detener a los manifestantes que cacerola en mano son llevados ante la autoridad, en una acción contraria a sus declaraciones en redes en las que reconoce que es comprensible el malestar de la ciudadanía, pero que “tienen que respetar el civismo y el orden público”.

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