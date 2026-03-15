Claudia Sheinbaum defiende llamado de AMLO y confirma que seguirá la ayuda a Cuba

Seguirá el apoyo al pueblo cubano con el envío de más ayuda humanitaria aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al defender el llamado de solidaridad que este sábado hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar el acto “Pensión Mujeres Bienestar”, desde Nayarit, la Primera Mandataria dijo que aunque muchos no están de acuerdo con el régimen cubano, México lo seguirá reconociendo y enfatizó, López Obrador sólo apeló a la solidaridad que caracteriza al pueblo de México.

¿Por qué México mantendrá el envío de ayuda a cuba?

“A la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba, con otras personas que hace un tiempo llamaron a esa solidaridad, a depositar en una cuenta especial que ahí está para que la conozcan… pero dijo eso, y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios… Bueno se volvieron locos, dijeron cómo es posible que haya salido hablar de un pueblo hermano, pues… cómo no va a salir de a hablar de un pueblo hermano ¿saben de qué habla eso? de la grandeza del corazón y la grandeza del corazón de mexicanas y de los mexicanos, vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno y quien quiera apoyar que apoye”.

Enfatizó que la ayuda a Cuba es necesaria desde las acciones por parte del gobierno de Estado Unidos.

“Estados Unidos y otros países, le hicieron un bloqueo, no le permiten que lleguen productos recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo y están sufriendo los hermanos cubanos y es un pueblo hermano, cercana. Nosotros decidimos que aún cuando era difícil enviar petróleo íbamos a seguir enviando ayuda, por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos.

Esa fraternidad, ese apoyo quien dice yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba está bien, pero eso no tiene que hacer que el pueblo sufra”.

¿Cómo se posiciona el Gobierno de México ante la soberanía nacional?

Previamente el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero resaltó que la presidenta Sheinbaum Pardo defiende la soberanía de México sin amenazas.

Enfatizó que sin gritos y sin amenazas la Jefa del Ejecutivo Federal ha defendido con dignidad la soberanía y el territorio de México.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, afirmó que la pensión Mujeres Bienestar es parte de toda la política de apoyo a las mujeres.

Dijo que se trabaja para que las mujeres se sientan más plenas, más libres, más seguras, ejerciendo sus derechos”.