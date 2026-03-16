Donación a Cuba: Sheinbaum defiende llamado y analiza aportar de forma personal

La donación a Cuba promovida por una asociación civil cuenta con regulación bancaria y fiscal, afirma la Presidenta y anuncia su propia aportación.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a defender el llamado para realizar una donación a Cuba, luego de que su antecesor Andrés Manuel López Obrador invitara a aportar recursos a través de una cuenta bancaria creada por una asociación civil.

Afirmó que podrá donar de manera personal aunque evitó precisar el monto y la fecha en que realizaría la aportación.

Durante la mañanera, recordó que la invitación la hizo en un principio la asociación civil Humanidad con América Latina, de reciente creación y que estaría ligada al artista Carlos Pellicer López. Sheinbaum Pardo recordó que el documento publicado en un diario de circulación nacional fue firmado también por la escritora y política mexicana Laura Esquivel.

“Salió un desplegado en el periódico La Jornada y llaman a depositar en una cuenta, de un banco, Banco Banorte que ellos abrieron y que solicitaron a la Secretaría de Hacienda que esta asociación civil pudiera ser donataria… todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación, igual esta… no es algo que va a ser excluido de la regla de los depósitos etcétera, todo es siempre fiscalizado porque ya decían quien sabe cuánta cosa. Entonces es este llamado que hace él y muchas personalidades, y es un llamado solidario al pueblo de Cuba”.

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Autorización de la asociación y regulación de donaciones

La mandataria reconoció que el permiso de Hacienda para la asociación se otorgó con rapidez, aunque aseguró que el proceso cumple con los mecanismos de fiscalización.

“Sí pues ellos, solicitaron su… como se hace normalmente con las asociaciones civiles, solicitaron ser donatarios y se les otorgó por parte de la Secretaría de Hacienda.

-¿Sabe cuándo presentaron su registro de inscripción?-No tengo el dato pero con gusto se los podemos informar.

-¿Sabe quién es el representante legal?-Son las personas que firman el desplegado, entiendo que ellos son los que son representantes ante la asociación civil Laura Esquivel y Carlos Pellicer”.

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Posible aportación personal

En respuesta a las críticas de la oposición por la reaparición pública de López Obrador, la presidenta defendió el llamado a la donación a Cuba y afirmó que se trata de un gesto de solidaridad.

“Sí puede ser de manera personal… fíjense que la derecha se caracteriza por algo, son mezquinos y el humanismo se caracteriza por la fraternidad, es la mezquindad frente a la fraternidad, así de claro, la mezquindad en las mentiras, las calumnias, entonces como Presidenta nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba y al mismo tiempo como persona ya veré si hacemos una aportación, ya lo informaré.

-¿Va a hacer formalmente una donación?-Sí, yo creo que sí, sí lo voy a hacer de manera personal.

-¿Cuánto?-Ya veré, mañana les informo”.

La mandataria evitó pronunciarse sobre si está a favor o en contra del régimen cubano, al señalar que corresponde a los ciudadanos de Cuba decidir sobre su forma de gobierno.

Sin embargo, insistió en que la donación a Cuba responde a una postura de apoyo al pueblo cubano, que enfrenta afectaciones derivadas de distintos bloqueos económicos y de suministro de petróleo.

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