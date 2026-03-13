Pago Pensión Hombres Bienestar 2026: Posponen primer depósito bimestral a adultos de 60 a 64 años

Los beneficiarios inscritos deberán estar pendientes de la nueva fecha de pago, luego de que se anunciara que posponen primer depósito a beneficiarios de 60 a 64 años.

Se ha confirmado un ajuste en el proceso de dispersión para los adultos mayores que se incorporaron a este programa del Bienestar en la Ciudad de México. Si formas parte de este grupo y estás esperando a que te caiga tu dinero, es importante que conozcas lo que dijeron las autoridades. A continuación, te compartimos los detalles sobre el Pago Pensión Hombres Bienestar 2026 y la información sobre por qué posponen el primer depósito a beneficiarios de 60 a 64 años.

A través de redes sociales, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la capital explicó que el retraso del pago a los programas Pensión Hombres Bienestar e Ingreso Ciudadano Universal se debe a un ajuste administrativo, por lo que el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero no se ha realizado en la fecha prevista.

Sin embargo, los beneficiarios (hombres de 57 a 64 años) deberán esperar a que se reprograme el pago. La autoridad aseguró que el apoyo no se perderá y será depositado próximamente.

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¿Abrirá un nuevo registro en 2026 de Pensión hombres Bienestar?

Por el momento, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social no ha emitido una convocatoria para nuevas inscripciones a la Pensión Hombres Bienestar 2026.

¿Cómo obtener la Pensión hombre Bienestar de 60 a 64 años?

Si bien el registro no está abierto, es muy importante que tengas en cuenta lo que ocupas para obtener el apoyo de 18 mil pesos anuales, distribuidos en 6 depósitos de 3 mil pesos bimestrales.

Para obtener la Pensión Hombres Bienestar 2026 estos son los requisitos que debes cumplir:

Identificación oficial vigente (Puede ser tu INE, Cédula Profesional, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cartilla Militar)

(Puede ser tu INE, Cédula Profesional, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cartilla Militar) Comprobante de domicilio. Debe ser de la CDMX y no mayor a 3 meses (Luz, agua, predial, teléfono o gas).

Debe ser de la y no mayor a (Luz, agua, predial, teléfono o gas). CURP (Solo es necesario llevarlo impreso si no es visible en tu identificación oficial).

(Solo es necesario llevarlo impreso si no es visible en tu identificación oficial). Acta de nacimiento (Requisito indispensable si tu fecha de nacimiento no aparece clara en tu INE).

(Requisito indispensable si tu fecha de nacimiento no aparece clara en tu INE). Solicitud de ingreso: Esta te la entregarán directamente en las oficinas de atención para que la llenes al momento.

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