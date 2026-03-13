Pago Pensión Hombres Bienestar 2026: Posponen primer depósito bimestral a adultos de 60 a 64 años
Checa por qué el pago de la Pensión Hombres Bienestar 2026 fue pospuesto para adultos mayores de 60 a 64 años
Se ha confirmado un ajuste en el proceso de dispersión para los adultos mayores que se incorporaron a este programa del Bienestar en la Ciudad de México. Si formas parte de este grupo y estás esperando a que te caiga tu dinero, es importante que conozcas lo que dijeron las autoridades. A continuación, te compartimos los detalles sobre el Pago Pensión Hombres Bienestar 2026 y la información sobre por qué posponen el primer depósito a beneficiarios de 60 a 64 años.
A través de redes sociales, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la capital explicó que el retraso del pago a los programas Pensión Hombres Bienestar e Ingreso Ciudadano Universal se debe a un ajuste administrativo, por lo que el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero no se ha realizado en la fecha prevista.
Sin embargo, los beneficiarios (hombres de 57 a 64 años) deberán esperar a que se reprograme el pago. La autoridad aseguró que el apoyo no se perderá y será depositado próximamente.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión Hombres Bienestar: ¿Cuándo comienza el registro y qué requisitos son indispensables?
¿Abrirá un nuevo registro en 2026 de Pensión hombres Bienestar?
Por el momento, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social no ha emitido una convocatoria para nuevas inscripciones a la Pensión Hombres Bienestar 2026.
¿Cómo obtener la Pensión hombre Bienestar de 60 a 64 años?
Si bien el registro no está abierto, es muy importante que tengas en cuenta lo que ocupas para obtener el apoyo de 18 mil pesos anuales, distribuidos en 6 depósitos de 3 mil pesos bimestrales.
Para obtener la Pensión Hombres Bienestar 2026 estos son los requisitos que debes cumplir:
- Identificación oficial vigente (Puede ser tu INE, Cédula Profesional, Pasaporte, Licencia de Conducir o Cartilla Militar)
- Comprobante de domicilio. Debe ser de la CDMX y no mayor a 3 meses (Luz, agua, predial, teléfono o gas).
- CURP (Solo es necesario llevarlo impreso si no es visible en tu identificación oficial).
- Acta de nacimiento (Requisito indispensable si tu fecha de nacimiento no aparece clara en tu INE).
- Solicitud de ingreso: Esta te la entregarán directamente en las oficinas de atención para que la llenes al momento.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión para Mujeres y Hombres de 57 a 59 años: ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa?