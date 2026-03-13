¡Es oficial! Así será la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas en México

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, aseguró que el gobierno federal avanza en la ampliación de derechos laborales y en la reducción gradual de la jornada laboral.

Durante su mensaje, al participar en el LXX Consejo Nacional Ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) el funcionario afirmó que el país vive un momento de recuperación de derechos laborales tras décadas de restricciones.

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¿Qué cambios se han logrado en los derechos laborales?

Bolaños explicó que en los últimos años se ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo y se han fortalecido beneficios para los trabajadores.

“Ahora estamos viviendo un momento inédito de la vida pública del país… estamos viviendo un periodo de recuperación, de ampliación y de creación de nuevos derechos laborales. En cuestión de siete años recuperamos 154 por ciento del valor real del salario mínimo y eso nos ha permitido que haya dinero en el bolsillo de las personas trabajadoras en el país”. —

Añadió que también se registró un incremento importante en el reparto de utilidades tras la eliminación del esquema de subcontratación.

“También aumentó el reparto de utilidades 240 por ciento y ¿saben cómo lo logramos? con la eliminación del outsourcing y tenemos que seguir avanzando con vigilar que no simplemente ese esquema pernicioso y nocivo, que lo que hizo fue esconder la relación real de las trabajadoras y los trabajadores con sus empleadores, y al no estar reconocidos por sus grandes empleadores, tampoco se les reconocía el reparto de utilidades”.

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¿Cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral?

El secretario del Trabajo señaló que uno de los siguientes pasos en la agenda laboral será la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, proceso que se aplicará de manera progresiva.

“Conforme vayamos bajando dos horas por año… el 27 empiezan las primeras dos horas menos y así sucesivamente”. —

De acuerdo con el funcionario, esta política busca equilibrar los factores de la producción sin afectar la estabilidad económica, por lo que se implementará mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores.

“Vamos a ir bajando el tiempo de trabajo y eso no pone en duda, ni vamos a suspender el aumento gradual del salario mínimo”. —

El Secretario @marathb participó en el LXX Consejo Nacional Ordinario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos #CROC, donde compartió los avances históricos de la #PrimaveraLaboral que han beneficiado a millones de personas trabajadoras en México. pic.twitter.com/rdTIgry44G — STPS México (@STPS_mx) March 13, 2026

¿Qué nuevos sectores han sido incorporados a derechos laborales?

Bolaños también destacó que el gobierno ha ampliado derechos laborales a nuevos sectores, como los trabajadores de plataformas digitales.

“Estamos hablando de los trabajadores repartidores de plataformas digitales, 206 mil trabajadores que fueron reconocidos ya con la plenitud de sus derechos en seguridad social”. —

Finalmente, el secretario convocó a los sindicatos y trabajadores a mantener la unidad para seguir avanzando en la defensa de los derechos laborales y de los intereses del país.

“Requiere México que tengamos todas y todos una unidad… para defender los intereses como mexicanas y como mexicanos”, concluyó.

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