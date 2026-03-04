Jornada laboral de 40 horas es oficial, se publica en el DOF

Queda publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre la reducción de la jornada laboral en México. / Omar Osman

Este martes 3 de marzo quedó formalizada la jornada laboral en México, tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 123 constitucional que establece un máximo de 40 horas de trabajo a la semana y al menos un día de descanso por cada seis laborados.

La publicación se dio tras la declaratoria de validez constitucional aprobada por el Senado de la República, con lo que la modificación entra en vigor bajo un esquema de transición progresiva.

Reducción escalonada hasta 2030

De acuerdo con el decreto, la reducción será escalonada a partir de 2027. Ese año la jornada pasará de 48 a 46 horas semanales; en 2028 bajará a 44 horas; en 2029 se ajustará a 42; y finalmente, en 2030, se consolidará el límite de 40 horas por semana.

La reforma mantiene las disposiciones actuales en materia de prima dominical y pago de días festivos. Es decir, quienes trabajen en un día festivo deberán recibir el triple de su salario diario, conforme a la legislación vigente.

Pago de horas extra y nuevo marco laboral

En cuanto a las horas extraordinarias, el nuevo marco prevé que para 2030 los trabajadores podrán laborar hasta 16 horas extra semanales. Las primeras horas adicionales se pagarán al doble y, al rebasar el límite permitido, deberán cubrirse al triple. Además, se establece un tope máximo de cuatro horas extra pagadas al triple por semana.

Con esta modificación constitucional, México inicia un proceso de ajuste laboral que se desarrollará durante los próximos seis años y que impactará tanto a empleadores como a trabajadores en la organización de sus jornadas y esquemas de productividad.

