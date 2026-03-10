¡Toma precauciones! Taxistas anuncian bloqueos en accesos al AICM para este miércoles 11 de marzo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM) emitió una alerta para todos los viajeros debido a los bloqueos de taxistas concesionarios programados para este miércoles 11 de marzo en sus inmediaciones.

Las movilizaciones iniciarán a las 9 de la mañana y afectarán las principales vialidades de acceso a las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto.

A través de su cuenta de X, el AICM recomendó a los pasajeros anticipar su llegada y mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para consultar el estatus de sus vuelos.

¿Qué alternativas ofrece el aeropuerto ante los bloqueos?

El aeropuerto también recordó que los usuarios pueden utilizar el estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixiuhca, desde donde se ofrece transporte gratuito hacia la Terminal 2 del aeropuerto.

¿Por qué protestan los taxistas del AICM?

Permisionarios y operadores de la organización Transportación Terrestre Nueva Imagen convocan a bloquear como medida de protesta contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la administración del aeropuerto.

Los taxistas denuncian que dichas autoridades permiten la operación de aplicaciones de transporte en áreas federales, lo cual está prohibido por la ley.

“Ante la falta de aplicación de la ley por parte de la SICT y autoridades del AICM, quienes continúan permitiendo que aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales donde la ley lo prohíbe, y ante las iniciativas que se están impulsando en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la ley y hacer un traje a la medida para estas plataformas, el sector del transporte aeroportuario ha decidido levantar la voz”, refiere un aviso de la organización de concesionarios.

