Suspenden Contingencia: ¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este miércoles 11 de marzo de 2026 la suspensión de la contingencia ambiental por ozono que se había activado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el organismo, la medida se levantó luego de que mejoraron las condiciones meteorológicas, lo que permitió una mayor dispersión de contaminantes en la atmósfera.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Con esta decisión, también quedó sin efecto el Doble Hoy No Circula que se aplicó durante la contingencia ambiental.

Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo

Tras la suspensión de la contingencia, el programa Hoy No Circula operará de manera normal este jueves 12 de marzo en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

Los vehículos que no podrán circular este jueves son:

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción se aplica en el horario habitual de 05:00 a 22:00 horas.

Qué autos sí pueden circular

Como ocurre regularmente, algunos vehículos están exentos del programa Hoy No Circula, entre ellos:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia o servicios urbanos

Las autoridades ambientales recordaron que el objetivo del programa es reducir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana, especialmente durante temporadas en las que se registran altas concentraciones de ozono.

Mejora calidad del aire en el Valle de México

La CAMe explicó que la suspensión de la contingencia fue posible gracias a mejores condiciones de ventilación en la atmósfera, lo que permitió disminuir los niveles de contaminación registrados durante las últimas horas.

Aun así, las autoridades recomendaron a la población mantener medidas para reducir emisiones, como evitar el uso innecesario del automóvil y optar por transporte público o alternativas sustentables.

El organismo continuará monitoreando la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México para determinar si es necesario aplicar nuevas medidas ambientales en los próximos días.