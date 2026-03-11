¿Sigue Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Estos autos NO salen el jueves 12 de marzo / ©fitopardo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha suspendido la Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantiene para este jueves 12 de marzo de 2026, esto significa que nos despedimos del Doble Hoy No Circula y que el programa ambiental se retoma de manera habitual y aquí te lo contamos.

Si tienes que salir, te recomendamos usar el transporte público o compartir auto con quienes sí tengan permitido circular. Aquí los detalles:

¿Qué autos NO circulan este jueves 12 de marzo de 2026?

Deben suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

>> Contingencia ambiental CDMX: La propuesta para hacer Home Office y evitar el Doble Hoy No Circula

¿Quiénes SÍ pueden circular hoy?

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

>> Renovación Licencia Permanente 2026: Requisitos y documentos que no te pueden faltar en CDMX

Recuerda que de no respetar el Hoy No Circula, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo aproximado de entre $2,171 y $3,257 pesos, además del traslado de tu vehículo al corralón.