;

  • 12 MAR 2026, Actualizado 03:39

¿Sigue Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Estos autos NO salen el jueves 12 de marzo

Suspendieron la contingencia ambiental en el Valle de México; consulta qué placas descansan

¿Sigue Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Estos autos NO salen el jueves 12 de marzo

¿Sigue Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Estos autos NO salen el jueves 12 de marzo / ©fitopardo

SEO y PM de Audiencias. A veces escribo. Mis contenidos son de utilidad, sociedad y estilo de vida. Me puedes leer en todas las plataformas.Andrea P. De la Rosa Mejía

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha suspendido la Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantiene para este jueves 12 de marzo de 2026, esto significa que nos despedimos del Doble Hoy No Circula y que el programa ambiental se retoma de manera habitual y aquí te lo contamos.

Si tienes que salir, te recomendamos usar el transporte público o compartir auto con quienes sí tengan permitido circular. Aquí los detalles:

¿Qué autos NO circulan este jueves 12 de marzo de 2026?

Deben suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

  • Vehículos con engomado VERDE.
  • Terminación de placa 1 y 2.
  • Holograma de verificación 1 y 2.

>> Contingencia ambiental CDMX: La propuesta para hacer Home Office y evitar el Doble Hoy No Circula

¿Quiénes SÍ pueden circular hoy?

  • Autos con Holograma 00 y 0.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

>> Renovación Licencia Permanente 2026: Requisitos y documentos que no te pueden faltar en CDMX

Recuerda que de no respetar el Hoy No Circula, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo aproximado de entre $2,171 y $3,257 pesos, además del traslado de tu vehículo al corralón.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad