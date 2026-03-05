Verificación Edomex 2026: Estos son los hologramas exentos de pagar el trámite durante marzo

Si tu vehículo es eléctrico o híbrido, forma parte de estos son los hologramas exentos de pagar el trámite durante marzo dentro del programa de Verificación Edomex 2026.

Si bien la mayoría de los conductores deben cumplir con su pago este mes, existe un grupo de automovilistas que gozan del beneficio de gratuidad. Para que sepas si tu vehículo entra en esta categoría, aquí te decimos lo que sabemos sobre la verificación en el Edomex este 2026 y cuáles son los hologramas exentos de pagar el trámite durante marzo.

¿Quiénes verifican gratis durante marzo en Edomex?

En realidad, más que “gratis”, hay vehículos que por su naturaleza no tienen que pagar. Para este 2026, los beneficiados son:

Autos Eléctricos e Híbridos con holograma Exento.

Autos con holograma D (Discapacidad)

¿Cómo saber cuándo me toca la Verificación Edomex 2026?

Checa bien el calendario:

Engomado Rosa (Placas 7 y 8): Te toca en febrero y marzo. ¡Ya tienes el tiempo encima!

Engomado Rojo (Placas 3 y 4): Tu periodo es en marzo y abril.

Engomado Verde (Placas 1 y 2): Te corresponde en abril y mayo.

Engomado Azul (Placas 9 y 0): Cierras el semestre en mayo y junio.

¿Cuánto pagas de multa por no verificar Edomex?

Si se te pasó la fecha o se te olvidó por completo, te vas a enfrentar a la Multa por Verificación Extemporánea. Actualmente, el monto asciende a $3,519 pesos.

