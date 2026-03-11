Contingencia ambiental CDMX: La propuesta para hacer Home Office y evitar el Doble Hoy No Circula

Ante la mala calidad del aire este 2026, aquí te explicamos lo que sabemos sobre la propuesta para hacer Home office y evitar el Doble Hoy No Circula en caso de Contingencia ambiental en CDMX.

La contingencia ambiental este 2026 no nos ha dado tregua; tan solo en febrero acumulamos seis y, con la activación de este martes 10 de marzo, queda claro que el Doble Hoy No Circula ya no es suficiente. Por ello, hay un plan que propone permitir el trabajo desde casa para no saturar las calles ni exponernos a la contaminación. Aquí te compartimos lo que sabemos sobre la propuesta para hacer home office.

¿De qué trata la propuesta de home office por contingencia?

La propuesta, presentada por la diputada Elvia Estrada Barba en 2025, busca reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de que los patrones, tanto en empresas públicas como privadas, tengan la obligación de establecer la modalidad de trabajo a distancia los días que dure la emergencia ambiental decretada por la CAMe.

¿Cuándo aplicaría el home office por contingencia ambiental?

El home office en caso de contingencia aplicaría para solo para puestos que puedan realizarse al 100% de forma remota sin afectar la operación y aquellos que no requieran maquinaria pesada o atención física obligatoria.

Obviamente, las áreas que necesitan presencia física por seguridad, salud o servicios básicos quedarían fuera.

Según la legisladora, si limitas la circulación de vehículos con el Doble Hoy No Circula, pero obligas a la gente a saturar el transporte público, el impacto ambiental no baja tan rápido. Al ofrecer el home office como alternativa, se reducen drásticamente los traslados y, por ende, las emisiones contaminantes en las horas pico.

Sin embargo, actualmente sigue bajo revisión en comisiones del Congreso local.

