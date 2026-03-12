Convocatoria Tarjeta Joven en Oaxaca 2026: Así es el registro para solicitar 7 mil 200 pesos

Tarjeta Joven en Oaxaca 2026: Para darte de alta, entra al portal oficial, llena el formulario con tus datos personales y económicos, y sube tus archivos para finalizar con tu firma; entérate aquí de los detalles y recuerda que así es el registro para tener el apoyo de 7 mil 200 pesos.

Si tienes entre 18 y 24 años y buscas una ayuda para tus estudios, emprendimiento o gastos personales, esta oportunidad es para ti. El gobierno estatal ha lanzado una alternativa para incentivar el desarrollo de la juventud oaxaqueña, pero es importante que realices el proceso correctamente para no quedarte fuera. Y, a continuación, te explicamos todo lo que sabemos sobre la Convocatoria de la Tarjeta Joven en Oaxaca 2026 y te decimos cómo es el registro para tener el apoyo de 7 mil 200 pesos.

¿Cómo me inscribo para la tarjeta joven?

Para inscribirte a la Tarjeta Joven 2026 en Oaxaca necesitas:

Solicitud de registro: Dirigida al titular de la instancia ejecutora (la encuentras para descarga en el portal oficial).

Dirigida al titular de la instancia ejecutora (la encuentras para descarga en el portal oficial). Identificación oficial vigente.

CURP certificada

Comprobante de domicilio n o mayor a tres meses de antigüedad.

o mayor a tres meses de antigüedad. Cuestionario Socioeconómico que se llena dentro de la misma plataforma.

Si tu INE es ilegible, te van a pedir una Constancia de origen y vecindad con fotografía, debidamente sellada por tu autoridad municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Tarjeta Margarita Maza 2026: Fechas de registro para jefas de familia de 18 a 59 años en Oaxaca

¿Cómo puedo tramitar la tarjeta joven en Oaxaca?

Para tramitar la Tarjeta joven en Oaxaca debes de seguir los siguientes pasos de la convocatoria:

Ingresa al portal tarjetajoven.oaxaca.gob.mx. Haz clic en el botón “Registro Joven”. Llena el formulario donde te pedirán información general, datos educativos y tu situación económica actual. Carga de documentos y sube los archivos que preparaste anteriormente. Firma y finalización.

¿Cuánto dinero tiene la tarjeta Joven?

El programa otorga un total de $7,200 pesos distribuidos a lo largo del año. Sin embargo, te permite disponer de $1,100 pesos en efectivo cada seis meses para que no te quedes sin transporte para ir a la escuela o al trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Registro Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026: Los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos