Registro Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026: Los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos
Prepara tu registro a la Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026 y checa los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos
Si eres jefa de familia y buscas un respaldo económico para mejorar la economía de tu hogar, el gobierno estatal ha abierto una nueva etapa para que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan acceder a este beneficio bimestral que busca reducir las carencias sociales en la entidad. Para que no se te pase la fecha y tu solicitud sea aceptada a la primera, aquí te decimos todo sobre el Registro a la Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026 y los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos.
Los 5 requisitos obligatorios para el registro a la Tarjeta Margarita Maza 2026
Los documentos que necesitas para el registro a la Tarjeta Margarita Maza 2026 son:
- Identificación oficial vigente con domicilio en Oaxaca (CURP certificada, si no se ve clara en la INE)
- Comprobante de domicilio reciente
- Actas de nacimiento de tus hijos o menores de edad a tu cargo
- CURP certificadas de los menores
- En caso de custodia o resguardo, deberás presentar la Resolución Judicial o la constancia de protección expedida por la PRODENNAO o el DIF Municipal.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son los requisitos y módulos de registro en Oaxaca para la Tarjeta Margarita Maza?
¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Margarita Maza 2026?
Este programa está diseñado específicamente para mujeres que son el único sustento de su casa. Para participar, checa si cumples con estos puntos:
- Ser de nacionalidad mexicana y tener entre 18 y 59 años.
- Vivir actualmente en cualquier municipio del Estado de Oaxaca.
- Tener ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza extrema.
- Ser jefa de familia con hijos o menores de 18 años bajo tu custodia.
- No debes ser beneficiaria de ningún otro apoyo económico, ya sea estatal o federal.
¿Dónde es el registro de la Tarjeta Margarita Maza 2026?
El registro de la Tarjeta Margarita Maza en 2026 se hace en los Módulos Bienestar instalados en las 8 regiones de Oaxaca. Si vives cerca de la capital, puedes acudir a la Oficina Central de la SEBIENTI, ubicada en Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, Edificio 5 “Porfirio Díaz”, segundo nivel. Carretera Oaxaca - Istmo Km 11.5, Tlalixtac de Cabrera.
Fechas de registro para 2026 de la Tarjeta Margarita Maza
Las fechas de registro para la Tarjeta Margarita Maza son del 9 de marzo al 17 de abril de 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregan las tarjetas y cómo saber si fuiste seleccionada para este programa?