Registro Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026: Los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos

Para que tu trámite sea exitoso, debes presentar tu INE vigente de Oaxaca, CURP certificada de toda la familia, comprobante de domicilio reciente, actas de nacimiento y, si no eres la madre biológica, tu documento de custodia; estos son los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos y registro de la Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026.

Si eres jefa de familia y buscas un respaldo económico para mejorar la economía de tu hogar, el gobierno estatal ha abierto una nueva etapa para que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan acceder a este beneficio bimestral que busca reducir las carencias sociales en la entidad. Para que no se te pase la fecha y tu solicitud sea aceptada a la primera, aquí te decimos todo sobre el Registro a la Tarjeta Margarita Maza en Oaxaca 2026 y los 5 requisitos para el apoyo de 2 mil pesos.

Los 5 requisitos obligatorios para el registro a la Tarjeta Margarita Maza 2026

Los documentos que necesitas para el registro a la Tarjeta Margarita Maza 2026 son:

Identificación oficial vigente con domicilio en Oaxaca (CURP certificada, si no se ve clara en la INE) Comprobante de domicilio reciente Actas de nacimiento de tus hijos o menores de edad a tu cargo CURP certificadas de los menores En caso de custodia o resguardo, deberás presentar la Resolución Judicial o la constancia de protección expedida por la PRODENNAO o el DIF Municipal.

¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Margarita Maza 2026?

Este programa está diseñado específicamente para mujeres que son el único sustento de su casa. Para participar, checa si cumples con estos puntos:

Ser de nacionalidad mexicana y tener entre 18 y 59 años .

y tener entre . Vivir actualmente en cualquier municipio del Estado de Oaxaca .

. Tener ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza extrema .

. Ser jefa de familia con hijos o menores de 18 años bajo tu custodia.

con hijos o menores de bajo tu custodia. No debes ser beneficiaria de ningún otro apoyo económico, ya sea estatal o federal.

¿Dónde es el registro de la Tarjeta Margarita Maza 2026?

El registro de la Tarjeta Margarita Maza en 2026 se hace en los Módulos Bienestar instalados en las 8 regiones de Oaxaca. Si vives cerca de la capital, puedes acudir a la Oficina Central de la SEBIENTI, ubicada en Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, Edificio 5 “Porfirio Díaz”, segundo nivel. Carretera Oaxaca - Istmo Km 11.5, Tlalixtac de Cabrera.

Fechas de registro para 2026 de la Tarjeta Margarita Maza

Las fechas de registro para la Tarjeta Margarita Maza son del 9 de marzo al 17 de abril de 2026.

