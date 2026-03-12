Tarjeta Margarita Maza 2026: Fechas de registro para jefas de familia de 18 a 59 años en Oaxaca

La convocatoria de la Tarjeta Margarita Maza 2026 ya está abierta desde este lunes 9 de marzo y tendrás hasta el 17 de abril de 2026 para tu registro en Oaxaca para jefas de familia de 18 a 59 años.

Ser el principal sustento del hogar en Oaxaca implica un esfuerzo diario que el gobierno estatal busca reconocer a través de un apoyo económico. Si tienes entre 18 y 59 años y estás a cargo de tu familia, es muy importante que conozcas los días en los que podrás entregar tu documentación para no quedar fuera de esta convocatoria. Por eso, aquí te revelamos lo que sabemos sobre la Tarjeta Margarita Maza 2026 y cuáles son las fechas de registro en Oaxaca para jefas de familia.

¿Cuándo hay inscripciones para la Tarjeta Margarita Maza 2026?

El periodo de inscripciones al programa Tarjeta Margarita Maza registro comenzó el lunes 9 de marzo.

Tendrás un margen de poco más de un mes para completar el proceso, ya que la convocatoria estará abierta hasta el 17 de abril de 2026.

¿Cómo inscribirse al apoyo de Margarita Maza 2026?

Para inscribirse al apoyo de la Tarjeta Margarita Maza deberás ir de forma presencial a las oficinas de los Módulos Bienestar que están ubicados en las 8 regiones del estado.

Si te encuentras en la capital o zona conurbada, puedes ir directamente a la Oficina Central de la SEBIENTI, ubicada en:

Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, Edificio 5 “Porfirio Díaz”, Segundo Nivel. Carretera Oaxaca-Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, CP 68270.

¿De cuanto es el apoyo de la Tarjeta Margarita Maza en 2026?

Este programa social está diseñado específicamente para jefas de familia oaxaqueñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y el apoyo para este 2026 es de $2,000 pesos bimestrales.

