Doble Hoy No Circula 11 de marzo: Autos que no pueden salir por contingencia ambiental en CDMX y Edomex( Getty Images )

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental, por lo que este 11 de marzo, habrá Doble Hoy No Circula. Te contamos las restricciones vehiculares para que no te agarren en curva y evites multas.

Las altas temperaturas y la falta de viento han provocado una alta concentración de ozono en el Valle de México, obligando a las autoridades a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Para este miércoles, las restricciones se endurecen con el objetivo de reducir la polución y proteger la salud de la población.

¿Qué autos NO circulan por contingencia ambiental?

Bajo el esquema de Doble Hoy No Circula, deben suspender su tránsito de las 5:00 a las 22:00 horas:

Holograma 2: TODOS los vehículos con este holograma, sin importar terminación de placa.

Holograma 1: Aquellos cuya placa termine en número NON (1, 3, 5, 7 y 9).

Hologramas 0 y 00: Únicamente aquellos con engomado ROJO (terminación de placa 3 y 4).

Placas Foráneas: Todos los vehículos que no cuenten con holograma “0” o “00”, o que no tengan convenio de verificación con la megalópolis.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”

¿Quiénes SÍ pueden circular este miércoles 11 de marzo?

Pueden circular de manera normal:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con Holograma 0 y 00 que tengan engomado de cualquier color EXCEPTO rojo.

Motocicletas.

Transporte de servicios de emergencia, salud, servicios funerarios y autos con placas de discapacidad.

No te arriesgues a que la contingencia te salga más cara. La multa por circular en día prohibido bajo estas condiciones puede superar los $3,257 pesos (30 UMA), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas liberando el auto del corralón.