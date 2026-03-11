Morena en Congreso CDMX va contra la alcaldesa de Cuauhtémoc por derrumbe

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega de ser corresponsable y partícipe del derrumbe en el predio de San Antonio Abad 124.

Y es que según la coordinadora de los diputados morenistas, Xóchitl Bravo, la alcaldesa no supervisó el proceso de demolición. Apenas ayer se clausuró, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién será responsable de las víctimas del derrumbe en San Antonio Abad?

¿Por qué Morena responsabiliza a la alcaldía por el derrumbe?

Esta declaración se da tras la respuesta que emitió anoche la alcaldesa luego de los señalamientos del gobierno de Clara Brugada, quien la responsabilizó de no haber vigilado las obras de demolición del predio en el que fallecieron tres trabajadores.

🧵 @AlessandraRdlv : basta de esconderse detrás de documentos que ni siquiera lee completos.



3 trabajadores murieron por su negligencia. Es momento de asumir su responsabilidad.#LaNegligenciaMata



Hilo 👇 pic.twitter.com/RCwce1e7YJ — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) March 12, 2026

“No se vale decir es que no me toca”, expresó la coordinadora de los diputados oficialistas.

Rojo de la Vega aseguró que su administración negó el permiso a la empresa que haría el trabajo de derrumbe por no cumplir los requisitos de seguridad y responsabilizó al gobierno capitalino por haber autorizado la demolición del inmueble mediante “facilidades administrativas”.

Morena en Congreso CDMX señala a alcaldesa por derrumbe en predio Ampliar

¿Qué acciones anunció el grupo parlamentario?

“No podemos decir que un acuerdo de facilidades emitido por una instancia venga a suplir la responsabilidad que tienen las alcaldías de supervisar, de revisar, de garantizar la seguridad en este caso del procedimiento de demolición que se estaba haciendo en tal predio, el acuerdo de facilidades no suple lo que la alcaldía tuvo que haber hecho qué es la supervisión”. — Xóchitl Bravo, coordinadora de los diputados morenistas en el Congreso de la CDMX

Bravo mencionó que estarán iniciando una serie de acciones porque la gente necesita saber la verdad y conocer la realidad porque se quiere redimir en las redes sociales, sin tener elementos jurídicos o conocimiento de los procesos administrativos lo cual es muy grave.

Las acciones se van a informar en los próximo días.

Síguenos en Google News y encuentra más información