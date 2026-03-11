¿Hay multa por vender o comprar tortillas en hieleras? Profeco aclara las supuestas sanciones

¿Multa por vender tortillas en hielera?Profeco aclara que no hay multas millonarias por el manejo de alimentos

En los últimos días, corrió el rumor de que vender tortillas en hieleras o transportarlas en moto podría costarle a los negocios hasta 4 millones de pesos tras unas declaraciones de Manuel Leal, titular de la Odeco Zona Golfo-Norte en Tampico, pero la Profeco ya salió aclarar esta información.

¿Profeco multa por vender tortillas en hieleras?

La respuesta de Profeco es NO. La dependencia aclaró que no tiene facultades para sancionar a los negocios por el tipo de contenedor o el transporte que utilicen.

¿Me pueden multar por comprar tortillas que se venden en hieleras?

Por supuesto que no. Como consumidor, tú no tienes ninguna responsabilidad legal ni económica por elegir dónde comprar tu comida. No existe ningún reglamento en el país que castigue al ciudadano por comprar tortillas en hieleras, hieleras de unicel o directamente al repartidor en moto.

Lo que sí vigila la Profeco es que el local o repartidor respete el precio exhibido, que la báscula esté calibrada y recibas el gramaje completo por el que pagas.

Aunque aclaró que ellos no multan por “motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos”, eso no significa que no existan reglas. Esas verificaciones le corresponden exclusivamente a las autoridades de salud, como Cofepris.

