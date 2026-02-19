Muere Eric Dane a los 53 años, famoso por “Euphoria” y “Grey’s Anatomy”

El actor Eric Dane murió a los 53 años, dejando consternados a seguidores y colegas de la industria. El intérprete, reconocido por sus papeles en las series Euphoria y Grey’s Anatomy, enfrentaba desde hace tiempo un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deterioró progresivamente su salud.

¿De qué murió el actor Eric Dane?

Dane alcanzó fama internacional al interpretar al doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en Grey’s Anatomy, personaje que lo convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión en la década de 2000. Años después, sorprendió con un papel más oscuro y complejo en Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs, ampliando su registro actoral ante nuevas generaciones.

La esclerosis lateral amiotrófica que padecía afecta las neuronas motoras y provoca una pérdida gradual del control muscular. Aunque el actor había hablado en distintos momentos sobre los retos de salud que enfrentaba, continuó activo profesionalmente mientras su condición lo permitió.

Eric Dane fallece a los 53 años tras complicaciones por ELA

Su fallecimiento ha generado reacciones en redes sociales, donde fans destacan su talento, carisma y la huella que dejó en la televisión. Compañeros de reparto y figuras del entretenimiento han expresado mensajes de despedida, recordando no solo al actor, sino al colega y amigo.

Eric Dane construyó una carrera marcada por personajes intensos y memorables. Su legado permanece en producciones que siguen siendo vistas en todo el mundo.

La industria despide a un actor que supo reinventarse y conectar con distintas audiencias, dejando una marca profunda en la pantalla chica.