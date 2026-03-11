Beca Benito Juárez: ¿Es real el pago doble que se anuncia para el mes de abril 2026?

La Beca Benito Juárez 2026 anunció un pago doble para algunos estudiantes beneficiarios, lo que ha generado dudas entre alumnos y familias sobre quiénes recibirán este depósito adicional.

El apoyo económico forma parte de los programas del Gobierno de México para estudiantes de educación media superior en escuelas públicas, con el objetivo de evitar la deserción escolar. En condiciones normales, los beneficiarios reciben 1,900 pesos cada dos meses, pero en este periodo algunos estudiantes recibirán dos bimestres en un solo depósito.

¿Por qué habrá pago doble de la Beca Benito Juárez?

El pago doble se debe a ajustes en el calendario de pagos del programa, por lo que el depósito de la Beca Benito Juárez incluirá dos bimestres acumulados. Esto significa que algunos beneficiarios recibirán aproximadamente 3,800 pesos en un solo pago, correspondiente a dos periodos de la beca.

Las autoridades del programa explicaron que este tipo de depósitos puede ocurrir cuando se reorganiza el calendario de pagos o cuando se regularizan apoyos pendientes.

¿Quiénes recibirán el pago doble de la beca Benito Juárez?

El depósito doble de la beca Benito Juárez está dirigido principalmente a:

Estudiantes de preparatoria pública inscritos en el programa

Beneficiarios que tenían pagos pendientes o acumulados

Alumnos que reciben el apoyo a través del Banco del Bienestar

Sin embargo, no todos los estudiantes recibirán este monto, ya que el depósito depende del estatus de cada beneficiario dentro del programa.

¿Dónde revisar si recibirás el pago doble?

Los estudiantes pueden confirmar si recibirán el depósito consultando:

El Buscador de Estatus de la Beca Benito Juárez

La app del Banco del Bienestar

Los avisos de su escuela o plantel educativo

Ahí se puede verificar fecha de pago, monto y estatus del apoyo.