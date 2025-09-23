Alerta Beca Rita Cetina por páginas FALSAS para hacer el registro de estudiantes en septiembre 2025

Alerta Beca Rita Cetina por sitios fraudulentos para hacer el registro de estudiantes de secundaria en 2025.

Ha pasado una semana desde que el registro para la Beca Rita Cetina se habilitó para inscribir a estudiantes de nuevo ingreso a secundaria al apoyo bimestral. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez emitió una alerta para madres, padres y tutores debido a que fueron detectados sitios falsos que intentan estafar a quienes se intentan participar en la convocatoria.

Alerta Beca Rita Cetina por sitios falsos

A través de redes sociales, la Coordinación informó que estas páginas fraudulentas buscan engañar a los solicitantes para obtener datos personales.

Además, advirtió que antes de ingresar tus datos debes revisar bien la dirección web para asegurarte de que se trate del sitio oficial. De lo contrario, si ingresas información en páginas apócrifas puedes exponer datos sensibles como tu número de teléfono, correo electrónico, identificación, comprobantes de domicilio y otros documentos personales.

¿Cuál es la página oficial del registro a la Beca Rita Cetina?

Las autoridades aclararon que la página oficial siempre termina en “.gob”, por lo que recomendó no utilizar otros enlaces que sean compartidos por terceros ni confiar en sitios con terminaciones diferentes.

Consejos para no caer en fraudes durante el registro

Acá te dejamos algunos consejos para evitar ser víctima de los estafadores durante el registro a la beca:

Únicamente entra a becaritacetina.gob.mx.

Revisa siempre que la terminación sea “.gob” antes de hacer el registro.

No proporciones información en páginas que te compartan por redes sociales o servicios de mensajería.

