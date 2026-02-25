Jóvenes Transformando México ortorgará beca Benito Juárez a quienes abandonaron el bachillerato

Jóvenes Transformando México busca que estudiantes que dejaron el bachillerato y que no terminaron la secundaria regresen a estudiar con apoyo de la Beca Benito Juárez.

El programa Jóvenes Transformando México fue presentado esta semana como una estrategia integral que, además de impulsar infraestructura educativa y espacios deportivos y culturales, busca reincorporar al sistema escolar a estudiantes que abandonaron el bachillerato, quienes podrán acceder a la Beca Benito Juárez.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que se crearán alrededor de 100 planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”. Estos espacios están pensados para:

Jóvenes que no concluyeron la secundaria.

Jóvenes que dejaron inconcluso el bachillerato.

Jóvenes que buscan una alternativa al modelo tradicional.

El plan tiene esquemas académicos flexibles y horarios adaptables. Además, quienes se inscriban podrán recibir la Beca Benito Juárez, con lo que el programa no solo ofrece una opción educativa, sino también un apoyo económico para facilitar la permanencia y el regreso a los salones de clase.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato

Jóvenes que no concluyeron la preparatoria podrán inscribirse en los nuevos planteles y tener la Beca Benito Juárez como apoyo para retomar sus estudios. Ampliar

¿Qué actividades deportivas y culturales incluye?

El eje del programa se articula con otros proyectos. El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, anunció actividades de activación física como clases de defensa personal para mujeres, una clase nacional de box, torneos de baloncesto y carreras, así como la construcción y rehabilitación de espacios deportivos.

Además, se presentó también el programa “Boxeando por la Paz”, mediante el cual boxeadores profesionales podrán incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos y afiliación al IMSS a cambio de impartir clases gratuitas en sus comunidades.

Jóvenes Transformando México ofrecerá concierto gratis de Carín León

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que ofrecerá conciertos gratuitos en distintas ciudades del país. El arranque está previsto en Tijuana, con la participación de Carín León.

Finalmente, en el ámbito laboral, la coordinadora de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez, adelantó que se prevé la incorporación de 200 mil nuevos espacios en Jóvenes Construyendo el Futuro, además de la realización de alrededor de 400 ferias de empleo.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro: Cómo registrarse para recibir el apoyo de 9 mil pesos mensuales