Aureliano Hernández a la ASF: El polémico perfil que “no incomoda a los partidos”, señala experto

Aureliano Hernández Palacios será el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sustitución de David Rogelio Colmenares Páramo. En entrevista con Carlos Loret de Mola el experto en combate a la corrupción, Marco Fernández, dijo que preocupa su nombramiento no solo porque es el hijo del que fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sino que era el encargado del área de fiscalizar como los municipios y los estados han ejercido los recursos y su actuación es una constante de impunidad.

“No solamente va a ser un auditor muy probablemente carnal, sino va a ser un auditor que no incomode a ninguno de los partidos políticos, y por eso tiene una coalición tan amplia que a pesar de sus malos resultados como auditor de gasto federalizado, lo han hecho titular de la Auditoría Superior de la Federación”. — Marco Fernández, experto en combate a la corrupción

¿Qué cuestionamientos existen sobre el nuevo titular de la ASF?

Fernández mencionó que los diputados de todos los partidos incluyendo la oposición tienen conocimiento de la mala actuación de Aureliano Hernández Palacios, de la falta de denuncias para que no se realizarán auditorias que persiguen la corrupción y a pesar de eso votaron “de manera abrumadora”.

“De hecho, es muy raro que cuando se haga una auditoría no se encuentren observaciones, pues, por ejemplo, en la revisión de la cuenta pública de 2024, solo el 30% de las auditorías no tuvieron observaciones, y de ese 30%, tres de cada cuatro provienen precisamente del área de gasto federalizado de Aureliano Hernández”. — Marco Fernández, experto en combate a la corrupción

¿Qué expectativas hay sobre su gestión en la ASF?

El experto en combate a la corrupción informó que es un auditor que en los ocho años que estuvo como como titular jurídico de la Auditoria demostró que no encuentra observaciones, no presenta denuncias y las que están registradas no tienen sentencia, aunque en su comparecencia ante legisladores dijo que en cien días van a aumentar sustantivamente, tendrá un enfoque de género y va a auditar todo el gasto tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos de los estados en coordinación con las auditorías estatales.

“Me cuesta mucho trabajo con franqueza encontrar en el pasado reciente como colaborador de la auditoría, como colaborador cercano de Colmena que permitió tanta impunidad, esperar que vaya a haber un giro de 180 grados para que realmente funcione la auditoría”. — Marco Fernández, experto en combate a la corrupción

Todos hablan de combate a la corrupción, pero demuestran querer tener redes de complicidad e impunidad y falta de compromiso, falta de interés por un auditor que realmente ejerza sus atribuciones, que pueda establecer las denuncias y darle seguimiento con la Fiscalía Especializada para que lleven penalmente a quienes en el sector público o privado han cometido delitos por el uso inadecuado de los recursos, concluyó Fernández.

