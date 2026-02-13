¿Se va David Colmenares? La batalla en el Congreso para elegir nuevo titular de la ASF

David Colmenares Páramo culmina a mediados de marzo su periodo de 8 años al frente de la Auditoría Superior de la Federación

El próximo miércoles 18 de febrero la Cámara de Diputados lanzará la convocatoria para elegir al nuevo auditor ASF de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sustituir a David Colmenares Páramo quien culmina a mediados de marzo su periodo de 8 años al frente del máximo órgano fiscalizador del país, aunque la ley le permite repetir en el cargo.

¿Cuándo se elegirá al nuevo titular de la ASF?

El vicecoordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar quien ha presentado una serie de iniciativas para renovar el sistema de fiscalización y auditorías, informó que después de un proceso de auscultación de los aspirantes a encabezar la ASF, el 28 de febrero se elegirá al nuevo auditor superior.

“El próximo 18 de febrero la Comisión de Vigilancia de la ASF emitirá la convocatoria , se inscribirán los especialistas, estudiosos y profesionales y el 28 de febrero presentaremos la terna ante el pleno de la Cámara de Diputados para que por mayoría calificada elijamos al auditor o auditora. Todo lo que pagamos como impuestos, derechos y contribuciones queremos que esté bien vigilado. Nuestro objetivo es reconstruir el sistema de fiscalización y auditorías en el país”. —

¿Habrá reelección en la Auditoría Superior de la Federación?

Ramírez Cuéllar resaltó que además de renovar al auditor, se buscará que la fiscalización del gasto público se lleve a cabo en tiempo real, para poder corregir las desviaciones o malversaciones y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas sin que prescriban los delitos.

El diputado de Morena se pronunció en contra de que se reelija el actual auditor, David Colmenares, quien concluye su mandato en marzo y cuyos resultados han dejado mucho que desear, por ello en su iniciativa de transparencia y anticorrupción plantea la no reelección en la ASF.

“Que no haya reelección en la titularidad de la ASF, la reelección en muchos casos, tal vez no en todos, puede llevarnos a la creación de redes de complicidad, protección de intereses, una falta de independencia y neutralidad así como una disminución del carácter profesional de los encargos de llevar a cabo las auditorías”. —

Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que los diputados federales deben seleccionar muy bien al nuevo auditor para que sea una persona capaz de garantizar un manejo honesto de los recursos y velar para que todo lo que se paga como impuestos y contribuciones se regrese al pueblo en obra pública y en programas de bienestar y prosperidad de todos los mexicanos.

