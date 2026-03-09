¿Quién cuidará el dinero de México? La terna para la ASF se decide mañana

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, anunció que este martes se elegirá a una terna de los mejores evaluados en el proceso de selección del nuevo titular ASF, para el periodo 2026-2034.

El legislador morenista explicó que de los 77 aspirantes que pasaron a la etapa de entrevistas de conocimientos, se elegirá a los perfiles más adecuados y cuyos nombres se harán públicos.

¿Cómo se elegirá la terna para el nuevo titular de la ASF?

El nombramiento con los tres finalistas, y sean tres mujeres o dos hombres y una mujer, se turnará al Pleno por lo en la sesión plenaria del miércoles podría elegirse a quien encabezará el máximo órgano fiscalizador del país para los próximos 8 años.

“Los tres mejores evaluados, si salen tres mejores evaluadas mujeres pues van a ir tres mujeres, sin salen tres hombres ahí si vamos a aplicar una <b>acción afirmativa</b>, para que por lo menos una mujer conforme la terna. Se inscribieron 17 por ciento de mujeres y el 78 por ciento fueron hombres”. —

¿Cuándo se definirá al nuevo auditor?

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, no descartó que esta misma semana quede listo el nombramiento de la o el próximo titular de la ASF, pues el actual David Colmenares concluye su periodo este domingo 15 de marzo.

“No lo han enviado a la Jucopo porque están por reunirse y hacer la evaluación, son totalmente autónomos, de todos los 92 que fueron evaluados por la comisión. Esta semana sale”. —

-¿Podría ir mañana al Pleno la terna de aspirantes a la auditoría?

-"Es una hipótesis”.

Ricardo Monreal habló también sobre la renovación de tres consejeros del INE que terminan su periodo el próximo 4 de abril, dijo que la próxima semana se lanzará la convocatoria para los interesados en ser consejeros electorales.

Los integrantes del consejo general del INE que concluyen su gestión son: Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

