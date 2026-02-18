Auditoría Superior de la Federación detecta más de 3 mil millones sin aclarar en Pemex, SICT y Marina

La revisión de la Cuenta Pública 2024 volvió a encender las alarmas sobre el manejo del gasto federal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó miles de millones de pesos pendientes por aclarar en dependencias clave del Gobierno federal, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Marina (Semar).

Aunque “recursos por aclarar” no significa automáticamente desvío comprobado, sí representa dinero público que no ha sido plenamente justificado y que ahora deberá solventarse conforme a los plazos legales establecidos por la ASF.

Pemex concentra el mayor monto observado

La empresa productiva del Estado encabeza la lista de dependencias con más recursos pendientes de aclaración.

De acuerdo con el informe de fiscalización:

Más de 1,760 millones de pesos siguen sin solventarse.

La ASF auditó más de 343 mil millones de pesos del gasto ejercido por Pemex.

El desarrollo del Campo Quesqui, en Tabasco, concentra cerca del 74 por ciento de las observaciones detectadas.

El tamaño del monto vuelve a colocar a Pemex en el centro del debate sobre transparencia, eficiencia operativa y control del gasto público.

SICT y Marina también bajo observación

La revisión no se limitó al sector energético. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene pendientes por aclarar más de 1,100 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina acumula alrededor de 211 millones de pesos observados.

En ambos casos, las dependencias deberán entregar documentación y argumentos técnicos que justifiquen el uso de los recursos. De no hacerlo, podrían enfrentarse a procedimientos administrativos o incluso a denuncias formales.

CFE registra montos menores

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también aparece en el informe de la ASF, aunque con observaciones por montos considerablemente menores en comparación con Pemex.

Estados y municipios concentran la mayor parte del dinero observado

A nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación reportó más de 59 mil millones de pesos observados en la Cuenta Pública 2024.

La mayor parte de ese monto, más de 54 mil millones, corresponde a irregularidades detectadas en estados y municipios, principalmente relacionadas con falta de comprobación documental y deficiencias en la aplicación de recursos federales.

¿Qué pasa cuando la ASF detecta irregularidades?

Cuando la ASF emite observaciones, las dependencias tienen un plazo para solventarlas. El proceso puede derivar en:

Aclaraciones técnicas que justifiquen el gasto.

Reintegro de recursos a la Tesorería.

Sanciones administrativas.

Denuncias ante autoridades competentes si se confirma un daño al erario.

La fiscalización no es una sentencia inmediata, pero sí una señal clara de que el manejo del dinero público está bajo revisión.