Alertan por venta de tirzepatida ilegal en plataformas digitales en México

Alertan Profeco y Cofepris por comercialización ilegal de productos con Tirzepatida

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió una alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sobre la comercialización ilegal de tres productos con tirzepatida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

¿Qué productos con tirzepatida se venden de forma ilegal?

La Cofepris emitió esta alerta sanitaria luego de recibir el análisis técnico documental de la información presentada por el importador Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la venta ilegal.

“Se trata de los productos marca Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts que se ofertan en distintas presentaciones, como gotas, parches, viales, jeringas prellenadas, sin que cuenten con registro sanitario para su distribución en territorio nacional”. — COFEPRIS

¿Qué riesgos tiene el uso de tirzepatida sin supervisión médica?

La Cofepris subrayó que la adquisición y uso de tirzepatida debe efectuarse bajo prescripción, de conformidad con el artículo 226 de la Ley General de Salud que clasifica los medicamentos para su venta y suministro.

Insistió en que su uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos.

“Ante el riesgo, la institución recomienda nunca adquirir estos productos en cualquier presentación y en caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente”. — COFEPRIS

