Cofepris emite alerta sanitaria por productos con tirzepatida sin registro en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) activó en los primeros días de febrero de 2026 una alerta sanitaria dirigida a toda la población, derivada de la detección de productos que se publicitan como si contuvieran tirzepatida, vendidos sin autorización y sin registro sanitario en México. La advertencia se da en un contexto en el que estas presentaciones se ofertan por plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones digitales, fuera de los canales formales de medicinas controladas.

La tirzepatida es un principio activo usado en medicamentos inyectables para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y en ciertos casos para manejo de peso, con aprobación en países como Estados Unidos. Sin embargo, las versiones que la Cofepris señaló como ilegales no cuentan con registro sanitario para su uso o comercialización en territorio nacional.

Las autoridades identificaron productos de tres marcas cuya venta se realizó sin la evaluación y autorización que exige la ley: plumas de aplicación y soluciones inyectables de Rapha, Dr. Pen y Peptide Xperts. Entre ellas, destaca una pluma de tirzepatida de la marca Dr. Pen en cuya evaluación se detectó presencia de semaglutida y crecimiento bacteriano, lo que agrava las preocupaciones sobre calidad e inocuidad.

Cofepris hizo énfasis en que ninguno de esos productos tiene autorización sanitaria y que, en algunos casos, incluso hay cancelación de registros previos, lo que implica que su comercialización y uso son irregulares y contrarios a la normatividad vigente.

Además de los tres productos específicos, la autoridad mexicana reportó que se han observado ofertas de tirzepatida en presentaciones no reguladas, como gotas, parches y jeringas prellenadas en distintos portales de venta en internet, todos sin control sanitario adecuado.

La advertencia de Cofepris se une a notificaciones internacionales compartidas por autoridades sanitarias de países como Colombia y Argentina, que también han observado la comercialización irregular de presentaciones con tirzepatida de otras empresas.

Para la comisión, la principal preocupación es la seguridad de los consumidores. En su alerta se subraya que el uso de tirzepatida sin supervisión ni prescripción médica puede generar daños en órganos como el hígado o el páncreas, entre otros efectos adversos que no se pueden descartar sin la evaluación correspondiente.

