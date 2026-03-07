Cofepris aprueba en México la vacuna contra el dengue Qdenga con 83.6% de eficacia / Manjurul

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro sanitario en México de Qdenga, la vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda. El biológico ha demostrado una eficacia de 83.6% para prevenir hospitalizaciones asociadas al virus, lo que marca un paso relevante en la estrategia sanitaria frente a una enfermedad que cada año provoca miles de contagios en el país.

La autorización abre la puerta para que México se sume al grupo de más de 40 países que ya han aprobado el uso de esta vacuna, entre ellos Brasil, Argentina y Colombia. Tras el aval regulatorio, la empresa desarrolladora inició la fase logística para su distribución nacional, mientras las autoridades sanitarias definen los lineamientos para su aplicación.

ENTÉRATE: México registra 142 nuevos contagios de sarampión

Una vacuna diseñada contra los cuatro tipos de dengue

Qdenga fue desarrollada para proteger contra los cuatro serotipos del virus del dengue, una característica clave debido a que la infección por diferentes variantes del virus puede aumentar el riesgo de cuadros graves en reinfecciones.

De acuerdo con los estudios clínicos presentados ante las autoridades sanitarias, la vacuna también ofrece alrededor de 62% de protección contra la infección general por dengue, además de su alta eficacia para reducir hospitalizaciones.

El esquema de vacunación contempla dos dosis, aplicadas con un intervalo aproximado de tres meses entre cada una para completar la protección.

Evidencia científica y estudios clínicos

La aprobación en México se sustentó principalmente en los resultados del ensayo clínico internacional TIDES, uno de los estudios más amplios realizados hasta ahora sobre vacunas contra el dengue.

Este ensayo siguió a más de 20 mil participantes durante siete años, con el objetivo de evaluar la seguridad y la eficacia del biológico en distintas regiones del mundo donde el dengue es endémico. Los resultados confirmaron una reducción significativa en los casos graves y en la necesidad de hospitalización.

Distribución y posible implementación en México

Tras obtener el registro sanitario, Takeda México inició los procesos de logística y distribución, mientras las autoridades federales analizan el esquema de implementación dentro del sistema de salud.

Aunque la vacuna ya cuenta con autorización, aún no se ha anunciado una fecha exacta para el inicio de su aplicación masiva ni los grupos poblacionales que serán priorizados en una eventual campaña nacional.

PUEDE INTERESARTE: Vacuna contra el sarampión: ¿Cómo saber si ya estás protegido y qué pasa si te aplicas otra dosis?

El dengue, un desafío sanitario persistente

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, presente en gran parte del territorio mexicano, especialmente en zonas tropicales y subtropicales.

En los últimos años, el país ha enfrentado brotes recurrentes de dengue, con miles de casos reportados cada temporada. Tan solo en 2024 se registraron más de 125 mil contagios, mientras que en las primeras semanas epidemiológicas de 2026 ya se han confirmado cientos de casos en diferentes estados.

En este contexto, la llegada de una vacuna con eficacia comprobada podría convertirse en una herramienta clave para reducir la presión sobre los sistemas de salud y disminuir los cuadros graves asociados al virus.