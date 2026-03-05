Reforma electoral: Sheinbaum dice que no es traición a la 4T no respaldar iniciativa

Hay diferentes puntos de vista, no traición, así reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum ante los posicionamientos de los partidos aliados el del Trabajo (PT), el Verde Ecologista (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), por su proyecto de reforma electoral que este miércoles envió a la Cámara de Diputados.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria dijo que son puntos de vista distintos.

Yo no los pondría como es una traición a la cuarta transformación, son puntos de vista distintos, para mi es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera, y en el Congreso hay puntos de vista distintos entonces vamos a esperar cómo se da el debate y la votación y ya en el momento en que se definan las coaliciones para el 27 ya se definirá por parte de los partidos políticos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta DE México

¿Qué dijo sobre las críticas de la oposición?

Pidió que más allá de ver la reacción de los partidos aliados, se debata sobre la reacción de la oposición como el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional que dijo, se han expresado, incluso, con palabras altisonantes contra la presidencia.

“Ahora fíjense la oposición, dejen a los partidos aliados ahora, vamos a ver qué dijo el PRIAN, qué dice el MCPRIAN... que lo digan con argumentos por qué este uso de estas palabras altisonantes, para institución presidencial primero, más allá de Sheinbaum Pardo, pero me llama la atención ¿dónde quedan los argumentos?, ¿por qué tienen que seguir siendo listas definidas por las cúpulas de los partidos?”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Habrá cambios en los tiempos de medios durante campañas?

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo aclaró que la reducción de tiempo en medios de comunicación será únicamente para partidos políticos en temporada de precampaña y campaña.

“No son tiempos del Estado mexicano son tiempos en el periodo electoral para los partidos políticos, nada en el periodo de precampaña y campaña, hoy la forma de comunicarse en una buena parte es por las plataformas, por las redes sociales, es más, la mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes, la televisión y la radio, cada vez menos impacto, aún tienen su impacto pero tienen menos impacto y fueron propuestas que se hicieron durante los foros y la comisión consideró esta reducción pero no tiene que ver con los tiempos oficiales”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En torno a las noticias falsas con inteligencia artificial durante las campañas, dijo que para frenarlas se debe establecer su uso dentro del contenido que se publique.

